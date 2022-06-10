Спецэфир Delfi: еще раз о Дне русской культуре с кинорежиссером Ларисой Артюгиной

Сегодня Олег Сенцов защищает свою родину на войне, Лариса работает в Киеве, а «Дни русской культуры» в Вильнюсе отменены.
Нападение России на Украину стало той чертой, за которой оказались все предыдущие оценки и разговоры о русской культуре. Война поставила другие: виноват ли Пушкин? Отменять ли спектакли и концерты, переименовывать ли улицы? Уместно ли жаловаться на негативное отношение к русской культуре, языку, когда идет война? Что делать, когда культуру в своих целях использует агрессор?
Сегодня Лариса Артюгина на связи со студией Delfi, чтобы откровенно обсудить эти вопросы.
Дмитрий Семенов
ведущий
Анжела Бубеляк
ведущая новостей
Начало эфира в 13.00
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