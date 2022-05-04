Спецэфир Delfi: (де)эскалация национальности во время военного конфликта

О проблемах и вариантах их решения на примере Украины и Литвы говорим с соучредителем Национальной платформы "Диалог за мир и безопасную реинтеграцию", экспертом Совета Европы по вопросам нацменьшинств в Украине Юлией Тищенко и директором Департамента национальных меньшинств Литвы Видой Монтвидайте.

Начало эфира в 13.00.