Спецэфир Delfi: (де)эскалация национальности во время военного конфликта

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Какой удар война наносит межэтническим, межнациональным отношениям как в стране, подвергшейся нападению, так и в государстве, развязавшем войну? Какое влияние военные конфликты могут оказывать на межэтническую ситуацию в третьих странах?

О проблемах и вариантах их решения на примере Украины и Литвы говорим с соучредителем Национальной платформы "Диалог за мир и безопасную реинтеграцию", экспертом Совета Европы по вопросам нацменьшинств в Украине Юлией Тищенко и директором Департамента национальных меньшинств Литвы Видой Монтвидайте.

Начало эфира в 13.00.

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