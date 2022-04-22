Спецэфир Delfi c Михаилом Ходорковским: Путина надо бить и не слушать фальшивых миротворцев

Когда закончится война в Украине? Сколько продержится режим Владимира Путина и что будет после него? И какое будущее ждет Россию? Российский оппозиционер, в прошлом олигарх и политзаключенный Михаил Ходорковский отвечает на эти и другие вопросы в интервью передаче Kāpēc на Delfi.
Во время разговора бизнесмен также прокомментировал зверства российской армии в Украине, рассказал о том, почему важно продолжать работу с населением России и чем для многих россиян важен пример стран Балтии.
Михаил Ходорковский считается одним из главных оппонентов Путина. В 1990-х годах он построил бизнес-империю, в которую кроме всего прочего входила нефтяная компания ЮКОС. К началу 2000-х годов Ходорковский, который стал самым богатым и одним из самых влиятельных людей в стране, поддерживал либеральных политиков и сам проявлял политические амбиции.
В 2003 году он был задержан, признан виновным в мошенничестве и приговорен к длительному сроку тюремного заключения. В тюрьме Ходорковский провел десять лет, международная организация Amnesty International признала его "узником совести". После освобождения покинул страну, возобновил деятельность движения "Открытая Россия".
Смотрите интервью целиком в этом выпуске Delfi.ru.
Начало трансляции в 13.00.
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