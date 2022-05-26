Спецэфир Delfi: будет ли Путин втягивать в войну не только Беларусь, но и других членов ОДКБ?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу требует от членов этой организации еще большей сплочённости. Лидеры стран ОДКБ, которой в этом году как раз исполнилось 20 лет, собирались на прошлой неделе в полном составе в Москве впервые с начала войны России против Украины.

Будет ли Россия пытаться втянуть в войну не только Беларусь, но и других членов ОДКБ? Представляет ли эта организация реальную угрозу Украине и странам Запада, которые помогают Киеву?

Задаем эти вопросу в ходе выпуска Юрию Пойте, руководителю секции Азиатско-Тихоокеанского региона украинского Центра исследований армии конверсии и разоружения.

Дмитрий Семенов

ведущий

Анжела Бубеляк

ведущая новостей

Начало эфира в 13.00