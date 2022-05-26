Спецэфир Delfi: будет ли Путин втягивать в войну не только Беларусь, но и других членов ОДКБ?

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Только благодаря совместным усилиям стран Организации Договора о коллективной безопасности можно дать отпор действиям коллективного Запада, заявил 24 мая на очередном заседании Совета министров обороны государств — членов ОДКБ министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу требует от членов этой организации еще большей сплочённости. Лидеры стран ОДКБ, которой в этом году как раз исполнилось 20 лет, собирались на прошлой неделе в полном составе в Москве впервые с начала войны России против Украины.

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Будет ли Россия пытаться втянуть в войну не только Беларусь, но и других членов ОДКБ? Представляет ли эта организация реальную угрозу Украине и странам Запада, которые помогают Киеву?

Задаем эти вопросу в ходе выпуска Юрию Пойте, руководителю секции Азиатско-Тихоокеанского региона украинского Центра исследований армии конверсии и разоружения.

Дмитрий Семенов
ведущий

Анжела Бубеляк
ведущая новостей

Начало эфира в 13.00

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