Спецэфир Delfi: будет ли Кремль атаковать Молдову и открывать новый фронт против Украины?

Насколько высока вероятность такого сценария, что из себя в военном плане представляет эта непризнанная республика, говорим с редактором русскоязычного отдела расследовательского проекта RISE Moldova Владимиром Тхориком.

О стратегическом значении Николаева и Одессы — в интервью с мэрами Николаева и Одессы Александром Сенкевичем и Геннадием Трухановым.

Начало эфира в 13.00.