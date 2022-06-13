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По предварительным оценкам, инфляция в мае в Литве составила 18,5% и была самой высокой с 1996 года. Пока рост цен опустошает карманы жителей Литвы и других стран ЕС, экономисты обращают внимание на первые признаки рецессии. У России есть план голода в мире. Владимир Путин готовится уморить голодом большую часть развивающегося мира.

Это следующий этап его войны против Европы, написал профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

О том, каковы геополитические причины экономических изменений, каким будет их дальнейшее влияние, достигнут ли пик роста цен, когда ожидать его снижения, насколько эффективны меры по смягчению последствий инфляции, предпринимаемые правительством, говорим с экономистом агентства Brandnomika Александром Изгородиным.

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Дмитрий Семенов - ведущий, Анжела Бубеляк - ведущая новостей.

Начало эфира в 13.00

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