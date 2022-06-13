Это следующий этап его войны против Европы, написал профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

О том, каковы геополитические причины экономических изменений, каким будет их дальнейшее влияние, достигнут ли пик роста цен, когда ожидать его снижения, насколько эффективны меры по смягчению последствий инфляции, предпринимаемые правительством, говорим с экономистом агентства Brandnomika Александром Изгородиным.

Дмитрий Семенов - ведущий, Анжела Бубеляк - ведущая новостей.

Начало эфира в 13.00