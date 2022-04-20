Спецэфир Delfi: Артемий Троицкий — как война затронула музыку? Валдас Туткус — о битве за Донбасс

Многие украинские музыканты и исполнители, ведущие после вторжения России взяли в руки оружие, стали волонтерами, часть российских музыкантов открыто осудила войну, другие молчат или выступают в поддержку властей.

Как агрессия России, война затронула музыку?

Об этом в интервью с музыкальным критиком и журналистом Артемием Троицким.

Начало трансляции в 13.00