Спецэфир Delfi: Артемий Троицкий — как война затронула музыку? Валдас Туткус — о битве за Донбасс

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На фоне начала наступления российских войск на Донбассе сразу несколько стран НАТО объявили о предоставлении Киеву новых видов вооружений для войны с Россией. О ситуации в районах боевых действий, военной помощи стран Альянса Украине говорим с гостем студии, бывшим командующим ВС Литвы, генерал-лейтенантом Валдасом Туткусом.

Многие украинские музыканты и исполнители, ведущие после вторжения России взяли в руки оружие, стали волонтерами, часть российских музыкантов открыто осудила войну, другие молчат или выступают в поддержку властей.

Как агрессия России, война затронула музыку?
Об этом в интервью с музыкальным критиком и журналистом Артемием Троицким.

Начало трансляции в 13.00

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