Многие украинские музыканты и исполнители, ведущие после вторжения России взяли в руки оружие, стали волонтерами, часть российских музыкантов открыто осудила войну, другие молчат или выступают в поддержку властей.
Как агрессия России, война затронула музыку?
Об этом в интервью с музыкальным критиком и журналистом Артемием Троицким.
Начало трансляции в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Если совпадут некоторые обстоятельства, газа в странах Балтии может не хватить
После того как страны Балтии отказались от...
Спецэфир Delfi: Артемий Троицкий — как война затронула музыку? Валдас Туткус — о битве за Донбасс
На фоне начала наступления российских войск на...
Министр иностранных дел Литвы: настало наше время стоять у учительской доски
Несмотря на то, что западные политики не так...
Военные аналитики: в Мариуполе - уличные бои, РФ готовится усилить наступление на Донбассе
В ночь на 20 апреля американский Институт изучения войны...
Война в Украине. Россия снова выдвинула ультиматум защитникам Мариуполя
Война в Украине продолжается почти два месяца. Судя по...