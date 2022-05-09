Спецэфир Delfi: 9 мая в Литве, Украине и России — парад во время войны

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Владимир Зеленский опубликовал поздравление с Днем Победы. В нем он заявил, что украинцы никому не позволят "аннексировать эту победу", и выразил уверенность в том, что российских военных точно прогонят с украинской земли.

Владимир Путин, выступая на Красной площади во время парада Победы, подавляющую часть своей речи посвятил оправданию вторжения в Украину, а не победе в Великой Отечественной войне. О всеобщей мобилизации и объявлении войны Украине он не сказал, вопреки опасениям, возникшим после сообщений СМИ.

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В Литве 9 не отмечается, но люди приходят на кладбища, вспоминают окончание Второй мировой войны. Самые масштабные мероприятия обычно проходили в Вильнюсе на Антакальнисском кладбище. За демонстрацию этого символа в Литве предусмотрен штраф в несколько сотен евро. О том, что сегодня происходило на Анаткальнисском кладбище, рассказывает журналист Delfi Ангелина Гудкова.

А события этого дня и ситуацию в Украине обсуждаем с гостем студии, народным депутатом Верховной Рады, членом комитета по иностранным делам украинского парламента Марией Ионовой

Ведущий - Дмитрий Семенов.
Начало эфира в 13:00

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