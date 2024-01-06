Спасшаяся во время пожара Эмилия: сейчас семья заново перекраивает жизнь

"Я даже не думала, что могу порезать ноги, просто бежала вниз. На 4 этаже мы видели выбитую взрывной волной дверь, железные перила упали на ступеньки, в квартире видели открытое пламя. Мы в течение минуты покинули квартиру", – рассказала Эмилия.

"Я поняла, что взорвался газ. Я стала будить спавшего брата, он не понимал, что произошло. Я сказала: "Бежим, произошел взрыв, бери вещи". Пока брат выбирался из постели, я взяла паспорта и деньги. Около кровати брата, видимо, в стене появилась трещина, потому что появился черный дым. Брат надел ботинки, а я выбежала в одних носках. Мы были без курток, в одних пижамах", – писала Эмилия.

Когда она пошла в комнату брата, увидела серый дым и почувствовала запах газа в коридоре.

"Взрыв произошел в боковой квартире на 4 этаже, мы жили на пятом, в центральной квартире. Во время взрыва я была в самой удаленной от центра взрыва комнате, а брат спал в ближайшей, родители были на работе. Почувствовался сильный удар, посыпались книги с полок, я подбежала к окну и увидела на улице кучу мусора", – рассказала Эмилия.

Девушка признала, что ей тяжело говорить о том, что произошло.

Пока семья живет у родственников. "Друзья, родственники позаботились об одежде и самых необходимых вещах. С муниципалитетом мы говорили о социальном жилье, но пока известно, что все свободные квартиры без мебели. Как жить в такой квартире, на чем спать? Такова реальность. Мы поддерживаем связь с Красным крестом и другими благотворительными организациями. Помогают и школы, в которых учимся мы с братом", – рассказала Эмилия.

Семья тяжело переживает утрату жилья, в котором прожила 20 лет, Эмилия с братом там выросли. "Это самое страшное событие, которое довелось пережить. Эмоционально тяжело было всем нам. Я рада, что мне удалось мыслить здраво, быстро отреагировать, разбудить брата и еще забрать важные вещи", – сказала девушка.

"Жители соседних домов принесли пледы, куртки, обувь, дали чаю. Мы ждали близких. С улицы видели, что треснул блок в доме, в квартирах вышибло стекла, на 4 и 5 этажах квартиры горели открытым пламенем. Это большое потрясение не только для нашей семьи, но и для других жильцов. Чудо, что мы успели покинуть квартиру, без травм", – писала девушка.

Ее семья знала мужчину, который жил в квартире, где произошел взрыв.

"Это был своеобразный человек, он избегал соседей, ко всем приставал, обвинял в краже электричества. Угрожал людям, жившим над ним, поскольку у них был бегавший по дому маленький ребенок, который ему мешал. Он хвастался, что у него много денег", – писала Эмилия.

Она сказала, что за час до взрыва к мужчине приезжала полиция, но полицейским дверь никто не открыл.

"Полиция приезжала не по вызову, по другой причине. Сам мужчина никогда не шумел, не пил, видимо, его не было дома", – предположила Эмилия.

В четверг ее родителям разрешили подняться в квартиру за самыми необходимыми вещами.