Спасение утопавших в Неринге: спасены шесть человек

Полиция сообщает, что об утопающих стало известно 1 июля, в 15.17 ч. Несколько человек тонули на северном пляже в Ниде.
Полицейские Игнас Буцкюнас и Антанас Юрчис в это время выехали по вызову - сообщалось о припаркованном в неположенном месте автомобиле. как только они узнали о несчастье на воде, поехали к морю. На пляж они прибыли одни из первых и молниеносно оценили ситуацию – Антанас Юрчис подготовил веревку, а Буцкюнас сбросил экипировку, взял веревку и бросился в море.
"Условия были очень сложные – большие волны, уносившие в море. Веревка была длиной 30 м, но утопавшие были в 100 м от берега, а может и дальше", – сказал Буцкюнас.
По его словам, в воде уже стояли люди, они образовали живую цепь, держались за руки, однако стоя на ногах они не доставали до утопавших. Буцкюнас пробился к началу цепи, затем поплыл в сторону утопавших, передал им веревку, так общими усилиями людей вытащили на берег.
"При таких волнах добраться до утопающих и вытащить их требовалось немало усилий, поэтому мы менялись – если с веревкой плыл другой человек, я стоял в живой цепи", – сказал Буцкюнас.
История спасения была успешной – объединенными усилиями пожарных-спасателей, спасателей, полицейских и отдыхающих удалось спасти шесть человек.
"Мне впервые довелось спасать утопающих. Видимо адреналин сработал так, что я не чувствовал ни холода, ни страха, ни времени – старался мыслить логически, выполнять долг. Однако люди должны быть осторожнее, не рисковать своей жизнью и жизнями других людей", – сказал Буцкюнас.
В спасательной операции участвовало около 60 человек.