Спасение утопавших в Неринге: спасены шесть человек

Полиция сообщает, что об утопающих стало известно 1 июля, в 15.17 ч. Несколько человек тонули на северном пляже в Ниде.

Полицейские Игнас Буцкюнас и Антанас Юрчис в это время выехали по вызову - сообщалось о припаркованном в неположенном месте автомобиле. как только они узнали о несчастье на воде, поехали к морю. На пляж они прибыли одни из первых и молниеносно оценили ситуацию – Антанас Юрчис подготовил веревку, а Буцкюнас сбросил экипировку, взял веревку и бросился в море.

"Условия были очень сложные – большие волны, уносившие в море. Веревка была длиной 30 м, но утопавшие были в 100 м от берега, а может и дальше", – сказал Буцкюнас.

По его словам, в воде уже стояли люди, они образовали живую цепь, держались за руки, однако стоя на ногах они не доставали до утопавших. Буцкюнас пробился к началу цепи, затем поплыл в сторону утопавших, передал им веревку, так общими усилиями людей вытащили на берег.