Представитель Литовского морского музея биолог Арунас Грушас сказал, что в этот день не работал, но пришел к автомобилю волонтеров и напоил малыша из бутылки.

"Много пил, а потом заснул", – рассказал биолог, спасающий тюленей уже 36 лет.

малыш находится в специальном реабилитационном центре для тюленей. Его кормят, дают витамины, лекарства, восстанавливают водный баланс. Через зонд ему дают молотую селедку. Малыша кормят каждых 4 часа, спит он с 22 до 7 часов.

В прошлом году в музей доставили 22 найденышей, трое из них не выжили. Тюленей выхаживают, а потом выпускают на волю.