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В Морской музей в этом году в праздничный день (11 марта) попал первый в этом году детеныш тюленя. Представители ПУ "Будь моим другом" (Būk mano draugas) привезли малыша из Немирсеты. Он весил всего 12,8 кг, на 1 кг меньше новорожденного детеныша.
Ruoniukas Muziejaus nuotr.
Ruoniukas Muziejaus nuotr.

Представитель Литовского морского музея биолог Арунас Грушас сказал, что в этот день не работал, но пришел к автомобилю волонтеров и напоил малыша из бутылки.

"Много пил, а потом заснул", – рассказал биолог, спасающий тюленей уже 36 лет.

малыш находится в специальном реабилитационном центре для тюленей. Его кормят, дают витамины, лекарства, восстанавливают водный баланс. Через зонд ему дают молотую селедку. Малыша кормят каждых 4 часа, спит он с 22 до 7 часов.

В прошлом году в музей доставили 22 найденышей, трое из них не выжили. Тюленей выхаживают, а потом выпускают на волю.

Ruoniukas Muziejaus nuotr.
Ruoniukas Muziejaus nuotr.

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