Спасательная операция на море: был поднят вертолет, но из-за приближающейся бури поиски прекращены

Человека искали в радиусе 200 м от места несчастья. В 21.10 ч. из-за приближения бури поиски были прекращены.

Когда на место приехали спасатели, человека уже не было видно. В 18.40 ч. на поиски вылетел вертолет. Мужчину искали 2 водолаза, 3 пожарных-спасателя, 3 пляжных спасателя и один спасатель на водном мотоцикле.

Через два часа поступил еще один вызов. Клайпедских пожарных информировали, что в море около ул. Смильтинес напротив новой переправы в Смильтине, около спасательной станции, тонет мужчина 1981 г.р.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что 30 июня, в 16.16 ч. в Клайпеде, во II-ой Мелнраге, тонул человек. Первыми на помощь прибыли спасатели, дежурившие на пляже. Они вытащили из воды женщину.

В субботу утром в Мелнраге утонул мужчина спасавший двух девочек, которые купались без родителей (на море был вывешен красный флаг). Спасателей на пляже еще не было (они работают с 9 ч.).

Сообщение о тонущих в море напротив ул. Аудрос девочках поступило после 8 ч.

Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, в 100 м от берега на волнах был замечен человек.

В 8.19 ч. заметили еще одного человека, вероятно, девочку. На помощь спасателям прибыли катеры пограничников Mingė и Boomeranger, а также вертолет.