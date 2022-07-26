Спасатели показали, как выплыть, если уносит в море: это спасет жизнь

Многие пловцы, почувствовав, что их уносит в море, пытаются изо всех сил плыть к берегу, однако так они быстро теряют силы. Клайпедские спасатели представили видео, на котором рассказали, что надо делать в таком случае.

На видео видно, как спасатель в спасательном жилете заходит в море, идет в сторону ямы, их которой сложнее всего выбраться на берег.

Несмотря на то, что может показаться будто волны на море не высокие, но на самом деле висит красный флаг - значит, купаться запрещено, поскольку человека может унести в море – это опасно для жизни.

"Мы видим, что спасатель только вошел в воду, как его стало уносить в море. Сейчас он попытается уйти в сторону, чтобы выплыть из ямы. Надо плыть не в сторону берега, а дальше в сторону. Тогда он попытается ловить волны и с их помощью вернуться на берег", – комментирует спасатель.