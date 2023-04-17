Малый спутник DEWASAT 2 является продолжением предыдущей миссии DEWA. В январе прошлого года на орбиту был выведен DEWASAT 1, произведенный "NanoAvionics" в Литве.
Оба спутника DEWASAT 1 и DEWASAT 2 являются частью программы DEWA "Space-D". Цель программы – помочь коммунальным компаниям в Объединенных Арабских Эмиратах улучшить эксплуатацию, техническое обслуживание и планирование сетей электроснабжения и водоснабжения. Один из спутников будет фотографировать инфраструктуру DEWA, а другой будет принимать и отправлять короткие сообщения о фиксируемом датчиками состоянии сетей.
Последний спутник выступает в роли устройства связи, обеспечивая связь даже в местах, удаленных от наземных сетей связи, особенно это актуально для пустынь. Спутники будут использоваться для наблюдения за электросетью Дубая, которая снабжает электроэнергией более 3 млн. люди.
"Оптимизация электроснабжения и водоснабжения с помощью спутниковых технологий помогает не только сократить расходы, но и внести свой вклад в смягчение последствий изменения климата. Мы гордимся тем, что создаваемые в Литве малые спутники позволяют компании DEWA быть впереди новаторских спутниковых программ", - говорит основатель "NanoAvionics" Витянис Бузас.
Сотрудничество между литовской компанией "NanoAvionics" и дубайской компанией DEWA, известной своими передовыми решениями, включает не только производство спутников, но и управление их запуском, строительство наземной станции и передачу знаний – комплексная программа обучения специалистов из Объединенных Арабских Эмиратов и помощь в расширении будущих возможностей космической инфраструктуры DEWA.
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