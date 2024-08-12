2024.08.12 13:20

Создатели канала на Youtube с миллионной аудиторией посетили Литву: здесь великолепно

 
что рекомендуют увидеть
Эма Милюнайте
ru.DELFI.lt
Vilnius
Vilnius
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

Этой весной появился список самых счастливых стран, Литва заняла в нем 19-е место. Отдельно упомянули и молодежь – выяснилось, что литовцы младше 30 лет - самые счастливые. Создатели канала на Youtube Yes Theory решили это проверить и посетили Литву.

У канала Yes Theory 9 млн. подписчиков. Создатели канала ездят по разным странам и затем делятся своими впечатлениями с подписчиками. Новый их фильм – путешествие по Литве, где они провели 50 часов и наблюдали за самой счастливой молодежью.

Основатели канала Аммар Кандил и Стаффан Тэйлор отправились в Литву спонтанно, а рекомендации, что посмотреть, спрашивали у прохожих.

В Вильнюсе они спросили у нескольких молодых людей, счастливы ли они, действительно ли здесь самая счастливая молодежь в мире. Ответы были разными – одни говорили, что так и есть, они счастливы, другие сомневались, что это правда.

Создатели канала интересовались прошлым Литвы – на видео рассказали историю страны, об оккупации, борьбе за Независимость. Они удивлялись, что такая молодая страна быстро меняется в лучшую сторону.

Один из дней путешественники собрали своих подписчиков на „Летней террасе“. Они спросили у собравшихся, хорошо ли жить в Литве и просили поднять руки тех, кто так думает – большая часть молодежи так и сделала. Позже люди рассказывали, за что они любят Литву – радовались близости природы.

На закате путешественники летали на воздушном шаре и следили за вечерней жизнью столицы.

Trakų pilis

На следующий день они поехали в Тракай, потом вернулись в Вильнюс и пошли в Лукишкскую тюрьму. Им понравилось это место сочетанием истории и жизни.

„Здесь великолепно, вау“, – и рекомендовали посетить тюрьму.

Они также побывали на Горе Крестов и в Каунасе.

Стаффан писал, что Литва ему понравилась, и он с нетерпением ждет следующей поездки.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии