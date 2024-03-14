Создана петиция за смягчение ограничений для проживающих в Литве беларусов и россиян

 
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Baltarusijos pasas
Baltarusijos pasas
ФОТО: AP / Scanpix
Инициативная группа проживающих в Литве иностранцев, а также сочувствующие им граждане Литовской Республики обращаются к Сейму с ходатайством, в котором просят соблюсти правовые нормы, расширив редакцию проекта закона XIVP-3461 о введении ограничительных мер в связи с осуществлением военной агрессии против Украины, № XIV-1888, путем изменения статей 3, 4 и 5.

В петиции указано, что многие иностранцы, проживающие в Литве, такие как лица литовского происхождения, родственники литовских ссыльных, а также смешанные семьи, где один из супругов - гражданин Литвы, сталкиваются с проблемами.

" Мы понимаем важность национальной безопасности Литовской Республики в период действий соседа-агрессора. Мы полностью поддерживаем политику Литвы и разделяем ее национальные интересы. В то же время мы надеемся быть услышанными по вопросам и проблемам, с которыми сталкиваются иностранцы, проживающие в Литве более года, смешанные семьи, в которых один из супругов - литовец, а другой - иностранец, лица литовского происхождения, родственники ссыльных и обладатели Blue card", - написано в тексте петиции.

Вот основные пункты петиции:

1. Предоставить возможность выдавать визы и разрешения на посещение родственников для жителей Литвы, в том числе тем, у кого есть временный или постоянный вид на жительство в Литве, включая владельцев синих карт. Определить "уполномоченный орган" и критерии выдачи виз (в последние годы это не было сделано).

2. Разрешить подачу заявления на получение вида на жительство для граждан Российской Федерации, находящихся в Литве по любой шенгенской визе.

3. Сохранить право обладателей вида на жительство приобретать недвижимость как лично, так и контролируемых ими юридических единицах.

4. Уточнить нормы, ограничивающие въезд граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на территорию Литвы.

5. Не вводить запрет на въезд граждан Республики Беларусь в Литовскую Республику и в этом отношении не уравнивать их с гражданами Российской Федерации.

Полный текст петиции здесь.

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