Создана петиция за смягчение ограничений для проживающих в Литве беларусов и россиян

В петиции указано, что многие иностранцы, проживающие в Литве, такие как лица литовского происхождения, родственники литовских ссыльных, а также смешанные семьи, где один из супругов - гражданин Литвы, сталкиваются с проблемами.

" Мы понимаем важность национальной безопасности Литовской Республики в период действий соседа-агрессора. Мы полностью поддерживаем политику Литвы и разделяем ее национальные интересы. В то же время мы надеемся быть услышанными по вопросам и проблемам, с которыми сталкиваются иностранцы, проживающие в Литве более года, смешанные семьи, в которых один из супругов - литовец, а другой - иностранец, лица литовского происхождения, родственники ссыльных и обладатели Blue card", - написано в тексте петиции.

Вот основные пункты петиции: