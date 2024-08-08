Создана карта с указанием мест, где в Литве были замечены медведи

Литовское товарищество охотников и рыбаков создало специальную карту, на которой можно видеть места, где в стране были зафиксированы бурые медведи. По словам директора товарищества Лаймонаса Даукши, карта позволит всем, кто интересуется природой не только наблюдать за ней, но и лучше познакомиться с образом жизни медведей, миграцией или увидеть места, где можно с ними повстречаться, пишет портал madeinvilnius.lt.