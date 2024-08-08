Создана карта с указанием мест, где в Литве были замечены медведи

„Медведи занесены в Красную книгу Литвы, долгое время их в нашей стране не видели вообще, за исключением редких случаев, однако ситуация изменилась. В лесах все чаще фиксируют следы косолапых или же самих животных, чаще всего они попадают в объективы видеокамер. Охотники фиксируют эти данные, сообщает о них обществу“, – сказал Даукша.
На специально созданной карте можно увидеть конкретное место, где был зафиксирован медведь, получить дополнительную информацию об этом – размере животного, времени наблюдения, поле, если он был установлен, передвижении.
„Дополнять карту сможет каждый. Поэтому приглашаем делиться информацией, размещать фотографии, связанные с медведями в Литве по эл. почте lietuvosmzd@yahoo.com, а мы позаботимся о том, чтобы информация была передана обществу“, – сказал Даукша.
По его словам, на карте указаны не только места, где видели самих медведей, но и те местах, где были зафиксированы их следы.
Карту можно найти здесь здесь