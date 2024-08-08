2024.08.08 13:07

Создана карта с указанием мест, где в Литве были замечены медведи

 
ru.DELFI.lt
GRYNAS - 1149
GRYNAS - 1149
ФОТО: DELFI montažas

Литовское товарищество охотников и рыбаков создало специальную карту, на которой можно видеть места, где в стране были зафиксированы бурые медведи. По словам директора товарищества Лаймонаса Даукши, карта позволит всем, кто интересуется природой не только наблюдать за ней, но и лучше познакомиться с образом жизни медведей, миграцией или увидеть места, где можно с ними повстречаться, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Медведи занесены в Красную книгу Литвы, долгое время их в нашей стране не видели вообще, за исключением редких случаев, однако ситуация изменилась. В лесах все чаще фиксируют следы косолапых или же самих животных, чаще всего они попадают в объективы видеокамер. Охотники фиксируют эти данные, сообщает о них обществу“, – сказал Даукша.

На специально созданной карте можно увидеть конкретное место, где был зафиксирован медведь, получить дополнительную информацию об этом – размере животного, времени наблюдения, поле, если он был установлен, передвижении.

„Дополнять карту сможет каждый. Поэтому приглашаем делиться информацией, размещать фотографии, связанные с медведями в Литве по эл. почте lietuvosmzd@yahoo.com, а мы позаботимся о том, чтобы информация была передана обществу“, – сказал Даукша.

По его словам, на карте указаны не только места, где видели самих медведей, но и те местах, где были зафиксированы их следы.

Карту можно найти здесь здесь

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