"!!!Союз семей (в будущем название, возможно, изменится) не имеет ничего общего с Литовским союзом семей! Мы находимся по одну сторону баррикад, но у нас разные руководители. Пока все…
Администратор Союза семей Марюс Габрилавичюс.
Он был одним из основных инициаторов Большого марша в защиту семей 2021.
На данный момент я сообщаю, что ничего общего не имею с некомпетентными действиями организации ЛСС Раймундаса Гринявичюса…", – сообщается на фейсбуке.
Напомним, что все лица, задержанные во время митинга 10 сентября и после него, были отпущены.
Во время беспорядков были задержаны 22 человека. Начато одно расследование по факту незаконного хранения наркотиков.
В митинге Союза семей на Кафедральной площади приняли участие около 5000 человек. Часть участников протеста против карантинных ограничений потом пыталась пройти к парламенту, однако полиция их не пропустила. Где-то через час люди разошлись.
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