aA
17 сентября вечером в фейсбуке сообщается, что Союз семей не имеет ничего общего с Литовским союзом семей.
Raimondas Grinevičius
Raimondas Grinevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

"!!!Союз семей (в будущем название, возможно, изменится) не имеет ничего общего с Литовским союзом семей! Мы находимся по одну сторону баррикад, но у нас разные руководители. Пока все…

Администратор Союза семей Марюс Габрилавичюс.

Он был одним из основных инициаторов Большого марша в защиту семей 2021.

На данный момент я сообщаю, что ничего общего не имею с некомпетентными действиями организации ЛСС Раймундаса Гринявичюса…", – сообщается на фейсбуке.

Статьи по теме:
После митинга толпа двинулась к парламенту и была остановлена полицией  (184)
Организаторы марша семей объявили резолюцию: отозвать "паспорт возможностей" и троих министров  (244)

Напомним, что все лица, задержанные во время митинга 10 сентября и после него, были отпущены.

Во время беспорядков были задержаны 22 человека. Начато одно расследование по факту незаконного хранения наркотиков.

В митинге Союза семей на Кафедральной площади приняли участие около 5000 человек. Часть участников протеста против карантинных ограничений потом пыталась пройти к парламенту, однако полиция их не пропустила. Где-то через час люди разошлись.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В пятницу двух митингов в столице Литвы не будет (23)

Суд низшей инстанции обоснованно решил не отменять...

Суд не остановит действие решения Вильнюсского муниципалитета об отмене разрешения на митинг (36)

Административный суд Вильнюсского округа 2 сентября...

Союз семей обжаловал решение муниципалитета в суде (7)

Литовский союз семей в четверг сообщил, что обжаловал в...

TOP новостей

В поликлиниках – критическая нагрузка на семейных врачей: невозможно даже по телефону выписать лекарства (70)

В некоторых поликлиниках Литвы сложно не только...

Aliaksandras Lukašenka, Belta nuotr.

"Коридор" Александра Ратько: переплыть Неман и начать "дыхать разам" в Вильнюсе, где родился Ромен Гари Вторая серия "Одиночество" (23)

"Ты плывешь и плывешь. Осознание страха пришло где-то...

Вопрос "Ярмарки народов": по правилам должны требовать "паспорт возможностей", организаторы это отрицают

На проходящей в столице Литвы "Ярмарке народов" у...

В Литве обновлен список "пораженных" стран

С понедельника, 20 сентября, в зеленой зоне остаются...

Премьер Литвы: если господин Карбаускис хочет говорить ультиматумами - это его право (76)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что у...