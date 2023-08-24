Союз школьников поддержит забастовку учителей

"Да, мы поддержим забастовку", - в среду радио LRT подтвердил президент СШЛ.
По его словам, многие учителя устали и разочарованы системой образования, поскольку учителя не получают от министерства эффективных мер по поднятию престижа своей профессии. А их эмоциональное состояние, по его словам, влияет на качество образования школьников.
"Школьники, как основные субъекты образования вместе с учителем чувствуют, что престиж профессии учителя как общей цели, поставленной обществом, приближается не так быстро, как хотелось бы. (...)
Договоренности не удовлетворяют учителей, учителя недовольны, учителя несчастны. В любом случае такой учитель не означает хорошего качества образования для ученика. Если бы он чувствовал обратное, качество образования улучшилось бы", - подчеркнул Й. Трумпа.
В качестве одной из проблем он выделил нехватку учителей в городах и регионах. Хотя, по его словам, количество желающих изучать педагогику немного увеличивается, необходимо принять меры, чтобы сделать эту профессию более привлекательной. А сделать это, по его мнению, можно, уделив работнику образования должное внимание и зарплату, обеспечивающую его достоинство.
На вопрос, будут ли школьники бастовать вместе с учителями, президент СШЛ ответил, что форма поддержки будет согласована с профсоюзом учителей.