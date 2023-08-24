Союз школьников поддержит забастовку учителей

"Да, мы поддержим забастовку", - в среду радио LRT подтвердил президент СШЛ.

По его словам, многие учителя устали и разочарованы системой образования, поскольку учителя не получают от министерства эффективных мер по поднятию престижа своей профессии. А их эмоциональное состояние, по его словам, влияет на качество образования школьников.

"Школьники, как основные субъекты образования вместе с учителем чувствуют, что престиж профессии учителя как общей цели, поставленной обществом, приближается не так быстро, как хотелось бы. (...)

Договоренности не удовлетворяют учителей, учителя недовольны, учителя несчастны. В любом случае такой учитель не означает хорошего качества образования для ученика. Если бы он чувствовал обратное, качество образования улучшилось бы", - подчеркнул Й. Трумпа.