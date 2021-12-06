Союз семей сообщил, что будет проводить пикеты с участием до 1000 человек ежедневно до 22 декабря.
Представители организации указали, что действия властей они оценивают "как сегрегацию и дискриминацию населения", как попрание конституционных ценностей.
Представитель Союза семей Альгимантас Рустейка сказал, что массовых протестов у парламента не будет.
В середине января пикеты намереваются проводить и у здания правительства, сообщается, что в них могут участвовать до 8000 человек.
На оба мероприятия Вильнюсский муниципалитет выдал разрешение.
По решению правительства Литвы, с 1 декабря работники определенных сфер, если они не были привиты и не болели коронавирусом, должны регулярно тестироваться за свой счет.
"Паспорт возможностей" непривитые и неболевшие могут получить только сдав ПЦР-тест (тест на антигены уже не действует) за свой счет, срок его действия - 72 часа с момента сдачи образца.
Государство финансирует тестирование только в порядке исключения людям определенных групп.
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