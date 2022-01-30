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Вильнюсский муниципалитет сообщает, что получил две заявки на проведение мероприятий в центре Вильнюса по случаю 16 февраля, одну из заявок подал "Союз семей".
"Союз семей" просит разрешение на митинг 16 февраля
© DELFI / Josvydas Elinskas

Муниципалитет сообщил, что вторую заявку подало физическое лицо. В обоих случаях разрешения еще не согласованы и не выданы, но приоритет в этот день будет за государственными мероприятиями.

"Мы получили две заявки, но пока еще планируют государственные и муниципальные мероприятия, поэтому мы не можем дать ответ в связи с поданными заявками, ведь 16 февраля приоритет за государственными и муниципальными мероприятиями", – информирует муниципалитет.

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"Одну заявку подала ассоциация "Союз семей Литвы", другую – физическое лицо, по закону о защите личных данных мы не можем его назвать", – сказано в ответе муниципалитета.

"Союз семей просит разрешение на мероприятие у памятника Й.Басанавичюсу, рядом с Вильнюсской ратушей. А физическое лицо просит разрешение на акцию у памятника Й.Басанавичюсу, на ул. Пилес, Шв. Йоно, Диджёи, на Ратушной площади, на площади С.Дауканто около президентского дворца.

По данным BNS, вторую заявку подал Альгирдас Палецкис, которого в прошлом году суд признал виновным в шпионаже в пользу России. Он обжаловал это решение суда в Литовском апелляционном суде. Палецкису назначены меры ограничения - он не может покидать Вильнюс, с 21 до 6 ч. должен находиться дома.

Напомним, что участники митинга "Союза семей" в январе этого года освистали глав государства, выступавших на мероприятии, посвященном памяти жертв 13 января - премьера Ингриду Шимоните и спикера Викторию Чмилите-Нильсен. Полиция начала 10 расследований.

13 января Союз семей получил разрешение на проведение акции с участием 1000 человек. После событий 13 января появились опасения, что похожий сценарий может повториться 16 февраля у дома подписантов во время выступления Витаутаса Ландсбергиса.

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