Союз семей планирует большой митинг с участием 15 000 человек

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Литовский союз семей провел уже ряд акций протеста. Очередной митинг организация планирует 22 октября на Кафедральной площади в Вильнюсе. Участники митинга заявили, что будут защищать Конституцию Литвы. Представитель Вильнюсского муниципалитета сказал Delfi, что выдано разрешение на акцию протеста с участием до 15 000 человек.
Šeimų Sąjudžio mitingas
Šeimų Sąjudžio mitingas
© DELFI / Josvydas Elinskas

Представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал Delfi, что разрешение на проведение митинга уже выдано.

"Да, выдано разрешение на акцию протеста 22 октября с 6 до 21 ч. на Кафедральной площади. Митинг "Защитим Конституцию ЛР организует Литовский союз семей. В акции могут участвовать до 15 000 человек", – заметил он.

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В четверг в социальных сетях стали распространять призывы прийти ан митинг.

"3 статья. Народ и каждый гражданин имеет право оказывать сопротивление всему, что насильно покушается на независимость ЛР, целостность ее территории и конституционный строй. Этот день настал. Под прикрытием войны в Украине в стране фактически ввели и ежедневно укрепляют диктатуру, вводят цензуру в СМИ, ограничивают и нарушают конституционные права и свободу граждан. Несмотря на позицию большей части общества, в парламенте хотят принять противоречащий Конституции закон о гражданском союзе. Из беззакония закон не может получиться, поэтому не могут быть законными противоречащие Конституции законы. Тайно от общества от имени наших граждан в парламенте апробирован проект директивы ЕК и Совета Европы. Если примут эту директиву, в стране введут нормы противоречащей Конституции Литвы Стамбульской конвенции, будут нарушать свободу слова, введут цензуру, будут преследовать и наказывать реальным тюремным заключением инакомыслящих граждан.

В условиях начавшегося экономического и политического кризиса явно проявляются побуждаемые властями и действующие под их прикрытием схемы незаконных поборов с жителей. Лица, назначенные группировками, участвуют во всех энергетических аферах, частично приватизируют стратегические государственные компании, прикрываясь либерализацией рынка электроэнергии и получают огромную прибыль", – такие аргументы указаны в призыве участвовать в митинге "Защитим Конституцию ЛР".

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