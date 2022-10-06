Союз семей планирует большой митинг с участием 15 000 человек

Представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал Delfi, что разрешение на проведение митинга уже выдано.
"Да, выдано разрешение на акцию протеста 22 октября с 6 до 21 ч. на Кафедральной площади. Митинг "Защитим Конституцию ЛР организует Литовский союз семей. В акции могут участвовать до 15 000 человек", – заметил он.
В четверг в социальных сетях стали распространять призывы прийти ан митинг.
"3 статья. Народ и каждый гражданин имеет право оказывать сопротивление всему, что насильно покушается на независимость ЛР, целостность ее территории и конституционный строй. Этот день настал. Под прикрытием войны в Украине в стране фактически ввели и ежедневно укрепляют диктатуру, вводят цензуру в СМИ, ограничивают и нарушают конституционные права и свободу граждан. Несмотря на позицию большей части общества, в парламенте хотят принять противоречащий Конституции закон о гражданском союзе. Из беззакония закон не может получиться, поэтому не могут быть законными противоречащие Конституции законы. Тайно от общества от имени наших граждан в парламенте апробирован проект директивы ЕК и Совета Европы. Если примут эту директиву, в стране введут нормы противоречащей Конституции Литвы Стамбульской конвенции, будут нарушать свободу слова, введут цензуру, будут преследовать и наказывать реальным тюремным заключением инакомыслящих граждан.
В условиях начавшегося экономического и политического кризиса явно проявляются побуждаемые властями и действующие под их прикрытием схемы незаконных поборов с жителей. Лица, назначенные группировками, участвуют во всех энергетических аферах, частично приватизируют стратегические государственные компании, прикрываясь либерализацией рынка электроэнергии и получают огромную прибыль", – такие аргументы указаны в призыве участвовать в митинге "Защитим Конституцию ЛР".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Чего ждать в следующем году: министр рассказала, на сколько вырастут пенсии и не только они
В следующем году средняя пенсия должна вырасти на 65...
Прогноз цен на отопление в Литве: в одном крупном городе цена может быть на 140% выше
Растущие цены на энергетику привели к подорожанию...
Эфир Delfi: справятся ли Грузия и Казахстан с наплывом россиян?
О потоке россиян в Грузию и Казахстан говорим с...
Союз семей планирует большой митинг с участием 15 000 человек
Литовский союз семей провел уже ряд акций протеста....
Развязка инцидента на улице в Вильнюсе: адвоката ждет уголовное разбирательство
В Вильнюсе около остановки мужчина пытался вырвать...