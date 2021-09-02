Союз семей обжаловал решение муниципалитета в суде

"Вчера вечером мы подали жалобу в Вильнюсский окружной суд", – сказал глава организации Раймондас Гринявичюс.

"В публичном пространстве с августа сообщалось, что разрешение на проведение митинга отозвано. Мы считаем, что это злонамеренное решение и политические аргументы, а не юридические", – прибавил он.

По его словам, суд просят применить временную меру защиты о разрешить проведение митинга 10 сентября.

Суд просят ввести меры защиты и разрешить митинг, а если такое решение не будет принято, то до этой даты рассмотреть заявление, чтобы можно было провести санкционированный митинг.

Вильнюсский муниципалитет 31 августа отменил действие разрешения на проведение митинга.

Он объяснил это решение тем, что у парламента планируют собрать большое количество людей и тем, что ДГБ предупредил о росте вероятности насилия во время протестов.

Разрешение на проведение митинга 10 сентября муниципалитет пересмотрел после того как митинг 10 августа, организованный бывшим учителем Астрой Астраускайте, перерос в массовые беспорядки.