Союз семей готовится к протесту: кажется, что жители Литвы живут в разных мирах

Председатель Союза семей Раймондас Гринявичюс в передаче "Вопрос дня" на Žinių radijas сказал, что о митинге с муниципалитетом уже договорились, ни о каком отзыве мероприятия ему не сообщали.

"По телефону в муниципалитете мне сказали, что разрешение в силе. Мы выслали письменный запрос, чтобы муниципалитет подтвердил или опроверг слухи об отмене всех разрешений, пока мы не получили ответ", – сказал Гринявичюс, заметив, что протест состоится в любом случае.

"Мы знаем, что 10 сентября будет мирный, профессиональный протест людей, с художественной организацией, люди выскажут свое окончательное мнение. Требования были изложены 15 мая, их дополнили 15-17 июня. Правящее большинство вообще не общается ни с общественными организациями, ни с оппозицией, ни с оппозиционными партия в парламенте, ни с общинами. Полное игнорирование", – сказал лидер Союза семей.

На просьбу назвать число участников акции, он сказал, что их должно быть больше, чем было 15 мая на Большом марше в защиту семей.

"Мы надеемся, что акция будет сильнее, чем была 15 мая. Надеемся на здравый ум людей и мирный протест", – подчеркнул собеседник, заметив, что не все летние акции были организованы Союзом семей.

"Мы проводили акции 15 мая, 15-17 июня и планируем 10 сентября. Хочу успокоить всех и сказать, что в июле протесты не мы проводили", – заверил Гринявичюс, сказав, что они нетерпимо относятся к беспорядкам, насилию и нарушению закона.

"Мы против нынешней политики властей. "Паспорт возможностей", вакцинация - это второстепенный, третьестепенный момент. Мы официально выступили за право выбора людей", – сказал Гринявичюс, признав, что не может гарантировать, что митинг не перерастет в беспорядки.

"Я не могу гарантировать, что не будет таких провокаций которые, могу смело заявить, совершила сама группа по усмирению беспорядков", – сказал он.

Заместитель главы администрации Вильнюсской мэрии Адомас Бужинскас сказал, что после последних беспорядков муниципалитет отозвал все разрешения на мероприятия, их пересмотрят.

"Последнее выступление показало, что нынешний порядок не действует. С учетом контекста, угрозы гибридной войны, мы решили предпринять какие-то меры, установить дополнительные предохранители, чтобы такое приключение, как было у парламента, не повторилось, чтобы больше не пострадали стражи порядка", – сказал Бужинскас.

Он заметил, что на всех митингах доминируют несколько тех же лиц.

"Обсуждение заявок начнется, когда мы получим позицию третьих ведомств, например, ДГБ, полиция", – сказал он.

"Скорее всего, сами видели, что было у парламента, эта процедура выдачи разрешений, которая всегда держалась на доброй воле и честном слове, видим чем закончилось, начиная с бытовых моментов, заканчивая травмированием полицейских, невозможностью покинуть место работы, поощрением насилия. Для нашего города это неприемлемо", – сказал он.

Если оценят все риски и не выдадут разрешение, тогда организаторы смогут обратиться в суд.

"Всем людям, которые намерены ехать в Вильнюс на митинг, предлагают заранее билеты на автобусы не покупать, поскольку неясно, что будет 10 сентября", – сказал собеседник.

Глава управления Службы общественной безопасности Миндаугас Акелайтис сказал, что все массовые мероприятия вызывают определенное беспокойство, поэтому к ним ответственно готовятся.

"После 10 августа работа ведется в нескольких направлениях: интенсивно выясняем, что произошло. (…) Кроме того, анализируем возможные ошибки, совершенствуем работу", – сказал он.

Акелайтис признал, что если митинг не разрешат, могут быть определенные трудности.

"Придется применять не совсем стандартные меры, ведь это будет несанкционированное мероприятие. Каким бы ни было решение, полиция уже готовится, планирует управление ситуацией", – сказал он.

Аналитик Вильнюсского института политического анализа Матас Балтрушкявичюс сказал, что любое решение вызовет политическую бурю. Он заметил, что заявления организаторов митинга о том, что они не связаны с беспорядками - не совсем правда.

"Организаторы пытаются все разделить на две части, так вот уже в первой не была обеспечена безопасность журналистов. Для муниципалитета важны юридические аргументы, а не предчувствия или размышления", – сказал аналитик.

По его мнению, складывается впечатление, что жители Литвы живут в двух разных мирах.

"Сейчас в обществе много эмоций еще и потому, что мы долго живем в условиях ограничений и карантинов, это сказывается на психологическом состоянии людей", – сказал Балтрушкявичюс, заметив, что этим пользуются непарламентские партии, подливают масла в огонь.

Однако аналитик считает, что с 13 сентября правительство вводит драконовские меры.

"С другой стороны, правящих можно понять – что делать, если на обуздание ситуации с COVID-19 действует только кнут, другие меры не очень действуют", – вопрошал Балтрушкявичюс.

Он считает, что в данной ситуации нет одной виноватой стороны.

"Что надо было сделать правящим в этом контексте, так попытаться вовлечь президента и оппозицию. (…) Им самим было бы лучше заручиться более широкой политической поддержкой", – прибавил аналитик.