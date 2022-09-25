Союз политзаключенных и ссыльных просит Генпрокуратуру Литвы расследовать действия соратников Палецкиса

Депутат Пауле Кузмицкене поддержала это обращение и подчеркнула, что такие действия должна рассмотреть Генпрокуратура Литвы.

"Ассоциация "Международный форум добрососедства" и окружающая ее группа лиц, пропагандирующих антигосударственные взгляды, напрямую участвует в дезинформационных кампаниях Беларуси и РФ, прославляет или положительно отзывается о резонансной политике и действиях этих режимов, отрицает факт военной агрессии в отношении Украины, попирает утвержденные в Литве конституционные ценности – демократию, права человека, западную геополитическую ориентацию и, возможно, нарушает 170-ст. УК ЛР: публичное одобрение международных преступлений, преступлений СССР и нацистской Германии, их отрицание и умаление", – сказала Кузмицкене.

"Лица, оспаривающие легитимность власти независимой Литвы, демократии и существующего строя, осуществляют антиконституционные действия, поэтому в контексте войны в Украине, такие их действия также должны оценить. Еще более болезненный факт - публичное отрицание и умаление преступлений советского оккупационного режима, отрицание ссылок, наносящее боль всем пострадавшим от репрессий и их близким. Пока такие лица в Литве остаются безнаказанными", – продолжила депутат.

В обращении просят оценить действия ассоциации "Международный форум добрососедства" с точки зрения Конституции, УК и других законов.

Напомним, что Россия, которая напала на Украину, 23-27 сентября проводит на захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей псевдореферендумы с целью присоединения этих территорий к РФ.

Международное сообщество осудило эти действия России.