Советское оборудование для передачи газа и электричества - на вес золота: Литва посылает, но Украина просит еще

"Сейчас мы призвали отозваться компании, у которых может быть такое оборудование. Больше всего такого оборудования есть в странах, в которых осталось советское наследие.

Литва, Латвия и Эстония много инвестируют в синхронизацию с европейскими сетями. Возможно, у них есть то, что поможет Украине", – сказала она на прошлой неделе.

Литовские компании Litgrid и Amber Grid передали имевшееся у них оборудование украинцам в конце октября. После новых атак представители компаний сказали Delfi, что к ним поступили новые просьбы о помощи.

Призывают оказать помощь

Симсон рассказала, что 1 ноября во время визита в Украину она подробно ознакомилась с проблемой российских атак против гражданской инфраструктуры.

"Как вы знаете, они бьют по линиям передач, когенерационным электростанциям, которые используют для подачи отопления в Киев и другие города. Зима близится, а треть мощностей по генерации и распределению электричества в Украине не работает. Сейчас вопрос не в том, кто будет финансировать работы по восстановлению. Сейчас нужно специфическое оборудование для этих работ.

Ты не можешь пойти в магазин и купить, а потом выслать его в Украину. ЕК подготовила линию для транспортировки. Если найдем автотрансформаторы, другие необходимые детали, сможем их доставить, куда надо", – сказала Симсон.

Она призвала литовских и латвийских журналистов поинтересоваться у компаний в своих странах – может, у них есть, что передать Украине.

"Мы можем сделать это быстро. Проблема в том, что для производства такого оборудования компаниям нужны месяцы. Но времени у нас нет. Оборудование нужно завтра, на следующей неделе", – заметила политик.

Уже выслали, но нужно еще

28 октября сообщалось, что Litgrid и Amber Grid выделили для ремонта электроподстанций и газопроводов оборудование на сумму почти 100 000 евро. Помощь передали через неправительственную организацию Blue/Yellow.

Гендиректор Litgrid Рокас Масюлис напомнил, что Litgrid получила просьбу украинской Ukrenergo и выделила ей разное оборудование для ремонта сети: это первичное оборудование 110–330 кВт, трансформаторы, комбинированные трансформаторы, изоляторы и распределители, автотрансформатор 330/110 кВт.

"Большая часть этого оборудования уже в Украине. Сейчас мы получили из Украины новые просьбы, оцениваем, сколько и чего можем передать. Вопрос помощи решается и через государственные каналы, и через европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E. Не только мы, но и операторы других европейских стран делятся информацией и шлют оборудование в Украину, чтобы электросети восстановили как можно скорее", – сказал Масюлис.

Представитель Amber Grid Лаура Шебекене сказала, что после того как компания выслала первую посылку в Украину, поступил еще один запрос от украинской компании по передаче газа - нужны дополнительные материалы и оборудование для ремонта поврежденных газопроводов.

"По мере возможностей мы комплектуем все необходимое, организуем передачу. В конце октября мы выслали в Украину 8 комплектов STOPKIT для ремонта туб, они помогут восстановить поврежденные газопроводы. Стоимость помощи – 18 000 евро", – заметила она.

С середины октября российские войска интенсивно бомбят территорию Украины, нанесен большой урон инфраструктуре передачи газа и электричества. Из-за этого в городах ощущалась нехватка газа и электричества, жителей призывали к экономии ресурсов. Восстанавливать поврежденную инфраструктуру Украине помогает не только Литва, но и другие страны ЕС, а также международные партнеры.