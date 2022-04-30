Советский танк в усадьбе Орвидасов накрыт украинским флагом

Советский танк ИС-2 убрали из Салантай после восстановления независимости Литвы и перевезли в усадьбу мастера народного быта Вилюса Орвидаса. Чтобы задрапировать танк, был сшит огромный украинский флаг. Идея была осуществлена 29 апреля вечером.
Один из инициаторов акции - вице-мэр Кретингского района Дангирас Самалюс - сказал, что организовать такую акцию побудила информация об убийстве людей в Буче.
"Никакой человек в здравом уме не может остаться равнодушным к таким преступлениям в XXI веке, в самом центре Европы. Мы понимаем стремление общества и муниципалитетов избавиться от любых символов и знаков прославляющих Советскую армию (вместе с тем и российскую). В нашем районе таких монументов немного, поэтому эта акция скорее символическая. Ее цель - продемонстрировать протест и напомнить посетителям усадьбы, что сейчас в Украине идет война, а мы в Литве ясно и однозначно занимаем сторону Украины", – сказал Самалюс.
В усадьбе Орвидасов стоит тяжелый танк ИС-с, спроектированный в 1943 году. Он создавался для борьбы с немецкими "Тиграми". Танк весил 46 тонн, стрелял снарядами калибра 122 мм. Всего было произведено 3800 таких танков.
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