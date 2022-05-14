Советская власть считала Каланту опасным и после смерти

В школьной характеристике Ромаса сказано, что "он был начитанным, писал стихи, занимался спортом, играл на гитаре", кроме того, "был медлительным, мирного характера, замкнутым, склонным к анализу, боролся с ложью и несправедливостью".

Каланту волновал вопрос существования народа, давление политического строя в Литве на национальное и личное самовыражение. В знак протеста против советского ограничения свободы, как и многие в то время, Каланта носил длинные волосы. Ему нравилась музыка The Beatles.

Мать Каланты воспитывала детей в католическом духе, была религиозной. Каланта не скрывал, что является практикующим католиком, из-за этого у него в школе были проблемы - его исключили из комсомола.

В 1971 г. Каланта не окончил школу, поскольку не сдал экзамен по истории - не опирался на догмы марксизма-ленинизма.

Вероятно, в то время он уже попал в поле зрения КГБ, поэтому ему не дали окончить школу. Каланта перешел в вечернюю школу.

14 мая 1972 г. в полдень в парке около каунасского Музыкального театра, недалеко от тогдашнего Каунасского исполкома на аллее Лайсвес, в знак протеста против советского режима Каланта облил себя бензином и поджег себя, при этом он кричал "Свободу Литве!".

Врачи скорой увезли его в больницу в бессознательном состоянии, спасти ему жизнь не удалось. По официальным данным, Каланта скончался 15 мая, около 4 ч. утра. В его записной книжке, которая попала в руки КГБ, есть запись: "В моей смерти виноват только строй".

Тогда литовская патриотическая молодежь уже знала о самосожжении Яна Палаха в Праге (1969 г.). Были и другие подобные попытки и самоубийства (в Киеве - Николай Береславский, 1969 г., протестовавший против русификации, в Риге - Илья Рипс (1969), протестовавший против дискриминации евреев и требовавший предоставить независимость Югославии).

Самосожжение Каланты привело к спонтанному антисоветскому возмущению в каунасском обществе. Молодежь возмущалась практически безграничными возможностями советской номенклатуры, спецполиклиниками, спецмагазинами и другими привилегиями. Молодежь организовала протестное шествие от дома Каланты к месту самосожжения. Массовые демонстрации длились 18 и 19 мая, были и столкновения с милицией.

В акциях участвовала молодежь из Вильнюса и Каунаса, а также из Эстонии и Латвии. Больше 3000 человек скандировали "Свободу Литве!", "Оккупанты, вон!", "Руссие, вон из Литвы".

Против протестовавших выступила милиция, десантники, спецотряды МВД. Многие участники протестов были жестоко избиты. 20 мая состоялось мероприятие по опознанию участников акции протеста, работникам школ и вузов показывали видеозапись и требовали назвать фамилии. Всего задержали 402 подозреваемых. 33 привлекли к уголовной ответственности и в октябре 1972 г. осудили. Кроме того, часть студентов исключили из вузов и забрали в армию.

В 1972 г. акты самосожжения, видимо, по примеру Каланты, совершили и другие люди - в Варене В.Стонис (29 мая 1972 г., он поднял литовский триколор), 3 июня в Каунасе Андрюс Андрюшкявичюс, 22 июня в Шяуляй - Юозапас Барацявичюс. Однако эти факты были скрыты от общества и не имели большого резонанса. Подобные случаи фиксировались в 1976, 1989, 1990 г.

Чтобы унизить Каланту и умалить его подвиг, в 1972 году судмедкомиссия установила, что он якобы болел шизофренией и не мог отвечать за свои действия. Но если бы Каланта был болен, его бы не допустили к участию в секции по стрельбе ДОСААФ. Комиссии психиатров в 1989 г. не удалось найти данные о том, что Каланта мог быть психически больным.

Каланта стал символом невооруженного сопротивления советской власти. После восстановления независимости страны память о нем должным образом почтили.

По решению от 27 декабря 1990 г. его могила стала историческим памятником местного значения. О Каланте сняли документальный фильм, написаны книги.

Декретом президента от 30 июня 2000 г. Ромаса Каланту посмертно наградили Орденом Креста Витиса 1 степени (сейчас – Большой крест ордена Креста Витиса).

Решением парламента от 7 мая 2002 г. день гибели Каланты - 14 мая - был включен в список памятных дат и объявлен Днем гражданского сопротивления.

14 мая 2002 г. в Каунасе на месте гибели Каланты установили памятник "Поле жертвы", на асфальте появилась надпись: "Ромас Каланта 1972" (скульптор Робертас Антинис младший и архитектор Саулюс Юшкис).