"Коллеги из "Содры" и эксперты из Pricer.lt говорят правду, цены в Литве обусловлены именно ростом цен на энергоресурсы. Однако исследование Центробанка Литвы показало, что уровень цен на продукты в Литве высокий, мы приблизились к уровню европейских цен. Это основной вопрос. Это системные проблемы", – сказала Сегаловичене в интервью на Žinių radijas.
По ее словам, главный фактор в деле обеспечения снижения цен в нынешних условиях - это повышение конкуренции, которое заставило бы цены снизиться.
"И основной момент, который мы видим, это повышение конкуренции, чтобы сильнее стал малый и средний бизнес, его укрепление ради повышения конкуренции, благодаря конкуренции будет оказываться давление на цены, они должны снизиться", – прибавила советник президента.
Сегаловичене упомянула, что надо поощрять кооперацию в сфере сельского хозяйства, это будет способствовать снижению цен.
По ее словам, тут можно применять шведскую модель сотрудничества.
"И очень важный фактор, на самом деле, когда в президентском дворце состоялась встреча с главой Минсельхоза, мы обсуждали эти вопросы, представили предложения по кооперации в сфере сельского хозяйства, для создания цифровых платформ, как в Швеции, для кооперации. Мы надеемся, что Минсельхоз займется не только молочным кризисом, но и системными вопросами, связанными с ценами на продукты питания", – сказала советник министра.
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