13 июля 2023 г. 10:03

Советник президента: во время саммита НАТО предотвращено немало инцидентов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Главный советник президента Гитанаса Науседы Кястутис Будрис утверждает, что во время саммита НАТО в Вильнюсе было предотвращено немало инцидентов, связанных как с возможными провокациями, так и с информационными или кибернетическими атаками. По его словам, часть из них все еще расследуется.

Как сказал К. Будрис в четверг в интервью для радиостанции Žinių radijas, как литовские структуры, так и структуры НАТО готовились к предотвращению любых возможных инцидентов во время саммита НАТО.

"Да, были предотвращены различные действия, расследования велись по различным направлениям. Это связано не только с враждебными силами, с действиями Беларуси, России, также (была – ELTA) активность и других групп, различная деятельность провокаторов. Но мы заранее определили диапазон возможных рисков", – сказал в четверг К. Будрис радиостанции Žinių radijas.

Советник президента подчеркнул, что во время мероприятия был предотвращен не один инцидент, причем, по словам К. Будриса, инциденты были различного характера – как информационные, так и кибернетические.

"Предотвращено много инцидентов. В течение всего периода мы подвергались постоянным кибератакам. Уже не говорю об информационных, дезинформационных и прочих (атаках – ELTA), часть из которых достигла своего результата – некоторые сайты были недоступны, но таких критический событий, инцидентов, которые бы сорвали мероприятие НАТО и из-за которых его можно было бы назвать неудавшимся, такого не было", – пояснил советник Г. Науседы.

По словам К. Будриса, нескольких инцидентов во время саммита НАТО все еще расследуются.

"Конечно, еще ведутся несколько более тщательных расследований того, что произошло, – и вчера против Литвы проводилась информационная операция", – сказал он.

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