Советник президента: во время саммита НАТО предотвращено немало инцидентов

Как сказал К. Будрис в четверг в интервью для радиостанции Žinių radijas, как литовские структуры, так и структуры НАТО готовились к предотвращению любых возможных инцидентов во время саммита НАТО.

"Да, были предотвращены различные действия, расследования велись по различным направлениям. Это связано не только с враждебными силами, с действиями Беларуси, России, также (была – ELTA) активность и других групп, различная деятельность провокаторов. Но мы заранее определили диапазон возможных рисков", – сказал в четверг К. Будрис радиостанции Žinių radijas.

Советник президента подчеркнул, что во время мероприятия был предотвращен не один инцидент, причем, по словам К. Будриса, инциденты были различного характера – как информационные, так и кибернетические.