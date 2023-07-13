Советник президента: во время саммита НАТО предотвращено немало инцидентов

Как сказал К. Будрис в четверг в интервью для радиостанции Žinių radijas, как литовские структуры, так и структуры НАТО готовились к предотвращению любых возможных инцидентов во время саммита НАТО.
"Да, были предотвращены различные действия, расследования велись по различным направлениям. Это связано не только с враждебными силами, с действиями Беларуси, России, также (была – ELTA) активность и других групп, различная деятельность провокаторов. Но мы заранее определили диапазон возможных рисков", – сказал в четверг К. Будрис радиостанции Žinių radijas.
Советник президента подчеркнул, что во время мероприятия был предотвращен не один инцидент, причем, по словам К. Будриса, инциденты были различного характера – как информационные, так и кибернетические.
"Предотвращено много инцидентов. В течение всего периода мы подвергались постоянным кибератакам. Уже не говорю об информационных, дезинформационных и прочих (атаках – ELTA), часть из которых достигла своего результата – некоторые сайты были недоступны, но таких критический событий, инцидентов, которые бы сорвали мероприятие НАТО и из-за которых его можно было бы назвать неудавшимся, такого не было", – пояснил советник Г. Науседы.
По словам К. Будриса, нескольких инцидентов во время саммита НАТО все еще расследуются.
"Конечно, еще ведутся несколько более тщательных расследований того, что произошло, – и вчера против Литвы проводилась информационная операция", – сказал он.