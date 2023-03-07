Советник президента: с июля может измениться порядок выплаты компенсаций за электричество

"Представьте ситуацию, наступает 1 июля, истекает срок действия компенсации. Надо принять решение, как быть дальше. Вне всякого сомнения, тогда будет лучше известно, как обстоят дела с ценами на электричество на рынке, но жителей надо защитить от шока", – сказала советник президента в интервью на Žinių radijas.

"Тогда компенсации, например, за 150 кВт/ч в месяц могли бы быть актуальной мерой после июля, это надо обсудить", – заметила Сегаловичене.

Советник президента сказала, что надо идти путем постепенного отказа от компенсаций, предложенная мера поможет в этом.

"Все надо делать постепенно, а в случае необходимости продлить действие компенсаций. Даже там, где потребность снижается, перемены должны быть постепенными", – прибавила она.

Напомним, что до 1 июля 2023 года государство компенсирует жителям цены на электричество, если цена выше 28 цт/кВт/ч и меньше 56,5 цт/кВт/ч, то полагается компенсация от 0 до 28,5 цт/кВт/ч.