Советник президента: проводимая реформа здравоохранения не приносит пользы людям

"Когда они принимали закон о реформе здравоохранения, казалось, что будет предлагаться одно решение за другим. Сейчас понятно, что как бы ни проводилась реформа, она не приносит людям никакой пользы. Люди этого не видят, они этого не понимают", – заявил Ф. Янсонас во вторник в эфире Žinių radijas.

"Действительно, все придется оценить заново. Будет ли это какой-то отдельный аудит, или нам придется говорить об остановке реформы, или о чем-то еще. (...) Любую крупную реформу необходимо оценить.

Думаю, это будет сделано", – добавил советник президента в ответ на призывы социал-демократов провести аудит проводимых реформ.

Поскольку парламентская оппозиция продолжает критиковать реформу здравоохранения и призывает остановить ее из-за массового ухода врачей из медучреждений, при этом Министерство здравоохранения (Минздрав) уверяет, что уход врачей из медучреждений не связан с проводимой реформой, по словам советника Ф. Янсонаса, Президентура в данной дискуссии пока не занимает ничью сторону.