У администрации президента есть и предложение по этому вопросу – обсудить продовольственные карточки для детей. Это было бы намного более целенаправленная мера, чем предложение оппозиции снизить НДС на продукты питания.

"Хотелось бы обратить внимание, что продукты подорожали действительно намного – более чем на 30 проц. Будем иметь в виду, что люди получают счета за электроэнергию, рост цен на продукты питания продолжается и хотелось бы видеть усилия правительства и дискуссию в Сейме о том, как мы могли бы слезть с того плохого пьедестала по одному из критериев, которыми не можем гордиться. Я говорю о росте цен в Литве на продукты питания, самом большом в еврозоне. Трудно поверить, когда говорят, что ничего нельзя сделать. Ведь должны быть неиспробованные решения, которые помогли бы Литве избавиться от этих почетных в кавычках первых мест", – сказала во вторник И.Сегаловичене "Žinių radijas".

Такие решения должно поискать правительство, добавила она. И эти решения необязательно должны быть связаны с налоговыми мерами. Можно думать о решениях, направленных на конкретные, наиболее уязвимые группы общества, пояснила советник президента. На просьбу привести пример И.Сегаловичене упомянула "семейную карточку".

"У нас есть закон о семейных карточках, которыми могут пользоваться многодетные семьи и семьи, в которых есть дети-инвалиды", – напомнила советник, подчеркнув, что это была бы намного более целенаправленная мера, чем поддерживаемая оппозицией Сейма инициатива снизить НДС на продукты питания.

"Могла бы обсуждаться мера о предоставлении (кому положено) карточки каждому ребенку в семье на получение ежемесячно суммы на продукты питания. Это не было бы дорого, а было бы метко. Это действительно помогло бы семьям", – сказала советник президента, добавив, что президент надеется, что Сейм, принимая законы, будет помнить о каждом жителе Литвы.