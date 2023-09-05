Советник президента: предлагаемый дополнительный размер ННД на ребенка может составить 87 евро

"Президент предлагает ввести дополнительный размер необлагаемого налогом дохода на ребенка, он может составить 87 евро. Таким образом, будет достигнута еще одна цель, т. е. если человек получает минимальную зарплату и имеет двоих детей, его совокупный размер необлагаемого налогом дохода достигнет размера минимальной зарплаты, это еще одна стратегическая цель Литвы", - сказал радио LRT советник президента.

"Это обойдется примерно в 60 млн. евро, и это будут меньшие затраты, чем были бы доходы, если в рамках налоговой реформы будет введена прогрессивность высоких доходов, т. е. высокие доходы облагаются налогом не по форме получения, а по размеру. Фискально образуется баланс", - подчеркнул он.