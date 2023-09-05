05 сентября 2023 г. 15:15

Советник президента: предлагаемый дополнительный размер ННД на ребенка может составить 87 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vaidotas Augustinavičius
Vaidotas Augustinavičius
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Советник президента Вайдас Аугустинавичюс утверждает, что предложенный президентом дополнительный размер необлагаемого налогом дохода (ННД) может достигать 87 евро на ребенка. По его словам, это обойдется примерно в 60 млн. евро, но доходы, по словам В. Аугустинавичюса, будут получены после введения прогрессивности высоких доходов, предусмотренной налоговой реформой.

"Президент предлагает ввести дополнительный размер необлагаемого налогом дохода на ребенка, он может составить 87 евро. Таким образом, будет достигнута еще одна цель, т. е. если человек получает минимальную зарплату и имеет двоих детей, его совокупный размер необлагаемого налогом дохода достигнет размера минимальной зарплаты, это еще одна стратегическая цель Литвы", - сказал радио LRT советник президента.

"Это обойдется примерно в 60 млн. евро, и это будут меньшие затраты, чем были бы доходы, если в рамках налоговой реформы будет введена прогрессивность высоких доходов, т. е. высокие доходы облагаются налогом не по форме получения, а по размеру. Фискально образуется баланс", - подчеркнул он.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии