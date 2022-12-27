"И здесь действительно есть пространство для того, чтобы правительство более глубоко и комплексно работало с продовольственным сектором. С одной стороны, да, есть стратегия увеличения располагаемого дохода наиболее уязвимых жителей. Здесь приложены усилия, все в порядке. Однако, с другой стороны, ничто не мешает нам рассмотреть и применить меры, которые принесли бы больше конкуренции, больше возможностей для малого и среднего бизнеса, работающего именно в сфере продуктов питания", - во вторник радиостанции Žinių radijas сказала И. Сегаловичене.

По мнению советника, для обеспечения более низких цен можно использовать более одного инструмента.

"Например, снижение административной нагрузки на малый бизнес. Поддержка малых магазинов. Решения для сокращения продовольственных цепочек. Определенное усиление защиты прав потребителей и повышение их переговорной возможности. Предотвращение недобросовестных взаимоотношений бизнеса. Больше публичности, прозрачности, ясности о цепочках производства продуктов питания и самих ценах", - прокомментировала она.

Наконец, И. Сегаловичене сказала, что для введения льготного тарифа по налогу на добавленную стоимость (НДС) на основные продукты питания, в первую очередь, должны быть подготовлены предохранители, которые обеспечат, чтобы пользу ощутил потребитель.