Советник президента: не искать пути снижения роста цен на продовольственные товары – большая ошибка

По ее словам, в этом виновато правительство, которое уже могло найти политическую волю для применения тех или иных мер помощи.

"Все средства хороши. И деятельность Совета по конкуренции, и аналитика, и (...) поиск общих решений с бизнесом, и пересмотр сельскохозяйственной цепочки. Все хорошо, но нужны усилия. Их нет. За это время, потраченное на разговоры, действительно можно было что-то сделать.

И это исключительно работа правительства, потому что это вопрос, требующий межминистерского, межведомственного диалога и большой политической воли", – сказала во вторник И. Сегаловичене в интервью для Žinių radijas.

По словам главного советника Гитанаса Науседы по вопросам социальной и экономической политики, существует широкий спектр мер – можно использовать семейные карты, рассмотреть такую льготу по налогу на добавленную стоимость (НДС), конечную выгоду от которой получит потребитель.