Советник президента: не искать пути снижения роста цен на продовольственные товары – большая ошибка

По ее словам, в этом виновато правительство, которое уже могло найти политическую волю для применения тех или иных мер помощи.
"Все средства хороши. И деятельность Совета по конкуренции, и аналитика, и (...) поиск общих решений с бизнесом, и пересмотр сельскохозяйственной цепочки. Все хорошо, но нужны усилия. Их нет. За это время, потраченное на разговоры, действительно можно было что-то сделать.
И это исключительно работа правительства, потому что это вопрос, требующий межминистерского, межведомственного диалога и большой политической воли", – сказала во вторник И. Сегаловичене в интервью для Žinių radijas.
По словам главного советника Гитанаса Науседы по вопросам социальной и экономической политики, существует широкий спектр мер – можно использовать семейные карты, рассмотреть такую льготу по налогу на добавленную стоимость (НДС), конечную выгоду от которой получит потребитель.
"Президент предлагал применить очень точные меры с использованием семейных карт (которые действуют в Литве). С помощью семейных карт можно было бы предоставить целевые льготы по НДС для конкретных семей, а также ввести скидки на определенные продукты питания, при этом правительство применило бы определенный компенсационный механизм.
Или подумать о льготах по НДС "с предохранителем", т. е. либо договориться с торговыми сетями, либо (применять – ELTA) другие способы передачи льготы по НДС конечному потребителю", – сказала И. Сегаловичене.
"Мы видим, что делают другие страны ЕС, и ничего не делать здесь – это самая большая ошибка", – подчеркнула она.
По ее словам, эффективные меры по снижению цен на продовольственные товары предприняла Франция, правительство которой "заключило определенные соглашения с торговыми сетями о минимизации цен на основные продукты питания", а примеру Франции последовала Великобритания. В других странах, по словам представителя Г. Науседы, в отношении продовольственных товаров применяются краткосрочные надбавки и льготы по НДС.
По словам И. Сегаловичене, президент обратился к министерствам финансов, экономики, инноваций и сельского хозяйства с просьбой проанализировать практику других стран и письменно рассмотреть, какие льготы по НДС могут быть введены в Литве.
По данным Государственной службы данных, предварительное ежемесячное (в августе 2023 года по сравнению с июлем) изменение потребительских цен, рассчитанное по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP), составляет -0,2 проц. По сравнению с августом прошлого года инфляция составила 6,4 проц.
Среди продовольственных товаров за год на 14,2 проц. подорожало мясо, на 13,1 проц. – хлеб и зернопродукты, на 15,6 проц. – овощи, на 18,5 проц. – сахар, варенье и сладости, на 12,2 проц. – фрукты, на 12,3 проц. – рыба. Молоко и молочные продукты подорожали на 3,9 проц., продовольственные товары, не отнесенные ни к одной категории, – на 16,9 проц.