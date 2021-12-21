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Советник премьер-министра Ингриды Шимоните Живиле Гудлявичене в передаче "Вопрос дня" на Žinių radijas сказала, что в одном регионе Литвы уже наблюдается рост числа пациентов в больницах.
Živilė Gudlevičienė
Živilė Gudlevičienė
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы еще не вышли из той волны вируса "дельта", больницы у нас еще не освободились. Показатель заполненности больниц, реанимаций, показатель госпитализации еще достаточно высокий. В одном регионе уже понемногу растет число госпитализируемых жителей", – сказала советник премьер-министра.

Она подчеркнула, что сейчас очень важно привиться третьей дозой, по ее словам, это единственная возможность "обуздания угрозы еще одной волны". Советник сказала, что "омикрон" распространяется так же быстро, как ветрянка.

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"Этот штамм по скорости распространения сравнивают с ветрянкой. Он распространяется очень быстро. Можно ли сказать, что такое распространение наблюдается в Литве? Вчера состоялось заседание экспертов, были представлены новейшие данные по Литве. Пока показатель заражения "омикроном" у нас небольшой", – сказала Гудлявичене.

По ее словам, в середине прошлой неделе установили 2 случая, в пятницу – 5, а в последние дни - 10 и 15.

"Несомненно, в течение месяца этот штамм станет доминирующим. Это неизбежно, мы не избежим этого распространения. Но пока мы видим и то, что болезнь наблюдается в более легкой форме", – сказала советник премьера.

Delfi напоминает, что глава Минздрава Арунас Дулькис не раз подчеркивал, что более жесткие ограничения будут связаны с ростом числа больных в реанимациях. Жесткий карантин будет введен, когда в реанимации будет занято 240 коек.

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