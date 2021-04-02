Советник премьера Литвы: после праздников условия карантина будут либеральнее

В передаче "Вопрос дня" на Žinių radijas Гудлявичене сказала, что после Пасхи можно надеяться на определенное облегчение карантинного режима.
"Я, наверное, могу порадовать, как мы говорим, дать конфету всем - моделируется более либеральная ситуация. После Пасхи мы сядем, будем решать и примем определенные решения, чтобы позволить больше видов деятельности, но с сохранением элемента безопасности", – сказала она.
В четверг премьер-министр Ингрида Шимоните обещала, что в апреле Литва будет каждую неделю получать по 100 000 доз вакцины. Она рассказала о росте темпа вакцинации, например, в среду привили 19 000 человек. Проблемы сохраняются в группе людей старше 70 лет, там привиты 42%.
В группе старше 80 лет привиты 40%.
Между тем в Ирландии с населением в 5 млн. привила 94% жителей старше 80 лет, в Швеции - 88%. Старший советник президента Симонас Крепшта сказал, что это вопрос организации процесса.
"Эти страны получили столько же вакцины, сколько получили мы. Это не вопрос коммуникации. Это вопрос организации процесса", – сказал Крепшта.
По его словам, проблема в плохой коммуникации с представителями литовских пенсионеров.
Гудлявичене заметине заметила, что коммуникация меняется в лучшую сторону.
"Меняется стиль коммуникации. Возможно, будут посылать более понятную информацию. Хочу напомнить, что когда весной бывший министр выступал по телевидению, что мы слышали – сколько можно каждый день одно и то же. Никогда не будет так, что всем будет хорошо. Люди разные, мнения разные", – сказала Гудлявичене и напомнила о вакцине от гриппа.
Надо понять, что не все жители прививаются и другими прививками.
"Когда закупали вакцину от гриппа, все ли люди из группы риска прививались на 100%. Нет. Каждый оценивал свой риск и решал, прививаться или нет. Я могу сказать, это результат наших знаний, нашего образования, культурных моментов, которые приводят к небольшим масштабам вакцинации", – сказала советник премьер-министра.
Она предполагает, что люди, видимо, неправильно отбирают информацию - не из официальных источников Минздрава и правительства, а с непонятых сайтов.
"Может, на самом деле нужна масштабная коммуникация, но это стоит денег и упирается в госзакупки", – сказала Гудлявичене, заметив, что уже подготовлены брошюры, их переводят на другие языки, чтобы информация о вакцине достигла всех слоев общества.
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