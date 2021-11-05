По словам Гудлявичене, все чаще сообщают, что к проверке этого документа относятся несерьезно, такого не должно быть.
"Проверки проходят, проверяют немало учреждений, фиксируют нарушения, но мы говорим о необходимости усиления контроля, поскольку из публичных высказываний видим, что люди расслабились, контроля недостаточно", – сказала LRT советник Шимоните.
Однако, что значит усиление контроля, она не сказала.
Несколько недель назад почти 200 полицейских в гражданской одежде проверяли паспорта возможностей у покупателей в торговых центрах по всей Литве.
Проверяли документы у тех, кто уже прошел проверку у входа в ТЦ.
В тот раз проверили почти 12 000 человек. Попались 38 нарушителей, которые предъявили чужие документы. Во всех случаях были начаты расследования.
Больше всего таких нарушений было зафиксировано в Каунасском и Клайпедском округах, на третьем месте - Вильнюсский округ.
В Тельшяйском, Таурагском и Шяуляйском округах нарушителей не было.
Напомним, что с 13 сентября 2021 года в большую часть магазинов могут попасть только люди, у которых есть "паспорт возможностей".
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