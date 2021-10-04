Советник премьер-министра: планируют не выдавать "паспорт возможностей" после тестирования

"На сегодняшний день таких идей нет (отказываться от "паспорта возможностей"). Я как раз сказала бы, что есть другие идеи, например, чтобы не выдавали этот документ сдавши тест, поскольку пока мы не видим улучшения ситуации", – сказала журналистам представитель правительства.

"Сдавший тест, но непривитый и не переболевший вирусом человек является источником распространения вируса, гораздо более опасным, чем привитый или переболевший человек", – прибавила она.

По ее словам, такое предложение сейчас обсуждают "министерства". "Есть идеи, но пока активного обсуждения нет, это такие обсуждения на уровне министерств", – заметила Гудлявичене.

По ее словам, использование "паспорта возможностей" больше всего зависит от масштабов вакцинации, особенно вакцинации людей старшей возрастной группы.

"Мы видим опыт западных стран, где отказываются от "паспорта возможностей", но это связано с масштабами вакцинации (...) Однако все время отмечают, что к нему могут вернуться, если положение ухудшится. Это больше всего обусловлено масштабами вакцинации, особенно людей старшего возраста", – сказала советник премьера.

Сейчас "паспорт возможностей" можно получить переболевшим, привившимся и сдавшим тест ПЦР или антигенный на коронавирус (платно). В случае тестирования документ действует 48 часов.