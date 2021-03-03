До Пасхи остался месяц, возможно, этот праздник, как и в прошлом году, придется праздновать в условиях карантина.
Советник Шимоните призвала уже сейчас планировать удаленный праздник Пасхи.
"Я не осмелилась бы сказать, что в конце марта мы все откроемся и начнем праздновать Пасху. Я бы даже хотела попросить всех планировать празднование Пасхи в этом году в удаленном формате или в социальных пузырях, в как можно более тесном кругу", – сказала Гудлявичене.
Delfi напоминает, что карантин в Литве продлен до 31 марта 2021 года включительно. Ограничение на мобильность между муниципалитетами действует до 15 марта. Возможно, после 15 марта ее в том же объеме не продлят.
Напомним, что пока эксперты не рекомендуют вводить какие-либо карантинные послабления.
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