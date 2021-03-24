Советник премьер-министра Литвы: в среду обсудят введение локального карантина

О возможном ужесточении карантина во вторник сообщила сама Шимоните. Второй день подряд в Литве растет количество больных, кроме того, установлен южноафриканский штамм.
Гудлявичене сказала LRT, что наиболее вероятно введение локальных карантинов.
"На самом деле, общество устало, поэтому думать о жестком будут местные карантины, изоляция и отслеживание контактов. Чего еще не хватает, так это контроля за изоляцией, за тем, как люди изолируются, еще обсуждаются другие меры", – сказала она.
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