aA
Правительство Литвы в среду не учло предложения Комиссии по чрезвычайной ситуации и не приняло никаких решений по смягчению карантина. Советник премьер-министра Литвы по вопросам здравоохранения Живиле Гудлявичене сказала, что так поступили, чтобы была возможность оценки эффекта открытия салонов красоты и небольших магазинов, сообщает Žinių radijas.
Živilė Gudlevičienė
Živilė Gudlevičienė
© DELFI / Domantas Pipas

"Поскольку парикмахерские, магазины и массажные салоны открылись с этой недели, логично следить за ситуацией", – сказала Гудлявичене.

По ее словам, решения о мобильности в круговых муниципалитетах тоже будут приняты на следующей неделе, вместе с решением о продлении карантина.

"Не надо спешить. Да, сегодня хороший показатель – 251 случай на 100 000 жителей за 14 дней, а на прошлой неделе было еще 400. Надеемся, на следующей будет 200, тогда можно будет принимать решения", – сказала советник Ингриды Шимоните.

Статьи по теме:
На следующей неделе эксперты могут предложить изменение правил ношения масок в Литве: оценка неоднозначная  (111)
Профессор предлагает быстрее отменять карантинные ограничения  (61)

Она заметила, что пока неясно, когда Литва получит подаренные ЕС быстрые тесты на антигены.

Гудлявичене сказала, что эти тесты будут использовать для тестирования жителей и представителей бизнеса.

Что касается масок на улице, специалист сказала, что некоторые люди могли неверно интерпретировать действующие правила.

"Я хочу напомнить, возможно, не все прочитали всю формулировку о масках. Там есть исключения – маски не нужны во время занятия спортом на улице и когда на расстоянии 20 м нет других людей. Это возмущение, зачем в лесу маски, если никого рядом нет – удивляет. Надо углубиться в документ", – сказала Гудлявичене.

Она заверила, что эксперты предложили сделать ношение масок на улице рекомендацией.

"Заседание экспертов состоялось, этот вопрос обсудили, решили, что это должно быть рекомендацией, а не обязательством. Мы надеемся, что общество в вопросе самосохранения усовершенствовалось", – заметила советник.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Некоторые салоны в Литве будут работать и в праздничный день (12)

С 15 февраля в Литве открылись салоны красоты и...

Сокращается время самоизоляции для прибывающих в Литву из-за границы (2)

С понедельника прибывающие в Литву из-за границы...

Новая волна послаблений в Литве возможна в марте: есть вероятность перейти к сценарию Б (41)

В соответствии с прогнозами аналитиков, если удастся...

TOP новостей

Дополнительные послабления - возможно вопрос недель: но все может разрушить один неосторожный шаг (15)

Хорошая весть – в Литве улучшается ситуация с...

В числе пострадавших клиентов CityBee есть и политики: существует угроза нацбезопасности (45)

15 февраля вечером появилось сообщение о том, что хакеры...

Президент Литвы: меня беспокоят намерения России проглотить Беларусь как независимое государство (99)

В эксклюзивном интервью DW президент Литвы Гитанас...

Andrejus Miagkovas

Умер актер Андрей Мягков (15)

Скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Ему было...

Коронавирус в Литве: 365 новых случаев, 11 человек скончались (11)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 365 новых...