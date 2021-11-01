Советник премьер-министра Литвы: непривитых могли бы лечить дома

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Поскольку в Литве сокращается количество свободных коек в реанимации, выделенных для больных COVID-19, советник премьер-министра Ингриды Шимоните Живиле Гудлявичене считает, что в будущем могут принять решение и лечить непривитых дома, не принимать их в больницы.
Živilė Gudlevičienė
Živilė Gudlevičienė
© DELFI / Domantas Pipas

"На самом деле разговоры о том, чтобы не лечить непривитых - это не способ решения проблемы. Услуги здравоохранения мы должны предоставлять всем, но, возможно, будет ограничена госпитализация, чтобы они лечились на дому, тогда не придется увеличивать количество коек для ковидных больных", – сказала в интервью на LRT Гудлявичене.

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До сих пор в Литве минимум одной дозой вакцины привиты 1,8 млн. жителей, полностью привиты – 1,6 млн., еще 84 400 человек получили бустерную дозу вакцины.

В Литве как минимум одной дозой привиты 64,8% жителей. Меньше всего привитых в группе 12–15 лет – меньше 1/3.

В группе старше 80 лет привиты 67,3% жителей.

Всего в Литве с начала пандемии COVID-19 переболели больше 408 000 человек, сейчас болеют 31 000.

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