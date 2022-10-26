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Россияне готовятся больше к обороне Херсона, чем к его сдаче, но при этом они хотят спровоцировать украинскую армию уничтожать город так, как это сделали российские войска в Мариуполе. Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире Delfi.ru
Paukštis skrenda virš Rusijos sugriauto pastato Mariupolyje, Ukrainoje. 2022 rugpjūčio 28 d., Ukraina
Paukštis skrenda virš Rusijos sugriauto pastato Mariupolyje, Ukrainoje. 2022 rugpjūčio 28 d., Ukraina
© AFP / Scanpix

"Я думаю, что, наверно, все-таки больше к обороне, до этого много говорилось об эвакуации, но они строят там оборонительные системы и готовятся к уличным боям. Я думаю, что одна из задач, которую они ставят перед собой, это, скажем, неправильно, наверно, так говорить, но зеркальный Мариуполь. Они хотят, чтобы украинская армия начала делать с Херсоном все то, что россияне сделали с Мариуполем. То есть в принципе уничтожать дома, уничтожать инфраструктуру, и таким образом брать этот город", — сказал он.

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По мнению Денисенко, так россияне хотят демонизировать Украину.

"Для них это сейчас одна из главнейших задач, чтобы показать себе, своим избирателям, миру, что Украина на самом деле страна-террорист", — сказал Денисенко.

В то же время советник министра внутренних дел Украины выразил надежду, что украинской армии удастся решить эту ситуацию иначе.

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