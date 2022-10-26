"Я думаю, что, наверно, все-таки больше к обороне, до этого много говорилось об эвакуации, но они строят там оборонительные системы и готовятся к уличным боям. Я думаю, что одна из задач, которую они ставят перед собой, это, скажем, неправильно, наверно, так говорить, но зеркальный Мариуполь. Они хотят, чтобы украинская армия начала делать с Херсоном все то, что россияне сделали с Мариуполем. То есть в принципе уничтожать дома, уничтожать инфраструктуру, и таким образом брать этот город", — сказал он.

По мнению Денисенко, так россияне хотят демонизировать Украину.

"Для них это сейчас одна из главнейших задач, чтобы показать себе, своим избирателям, миру, что Украина на самом деле страна-террорист", — сказал Денисенко.

В то же время советник министра внутренних дел Украины выразил надежду, что украинской армии удастся решить эту ситуацию иначе.