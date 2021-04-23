Советник министра: "паспорт возможностей" коснется деятельностей, которые еще не открыты

"В контексте "паспорта возможностей" мы говорим об ограниченных видах деятельности. (...) Большая часть деятельностей уже открыта с определенными ограничениями, но они работают. Конкретно "паспорт возможностей" позволит получать услуги внутри кафе и ресторанов, участвовать в массовых мероприятиях в помещениях и на улице, ходить на спортивные занятия – все это пока закрыто и в ближайшее время, вероятно, не отроется", – сказал он.

Жемайтис отметил, что "паспорт возможностей" не составит конкуренции "зеленому" паспорту, который запустит ЕС.

"Паспорт возможностей" - это не иммунный паспорт, поскольку он будет действовать и в случае, если человек сдаст тест и получит отрицательный ответ. (...) Главная цель этого паспорта - быстрее и гибче реагировать на ситуацию но не конкурировать с паспортом ЕС. Пока появится европейское решение, мы хотим иметь свой национальный вариант, который позволит нам быстро реагировать на ситуацию" – сказал он.

Советник заметил, что поднимают вопрос технологической интеграции обоих документов.

"Для нас важно, чтобы оба документа были технологически связаны, чтобы не пришлось создавать новую систему, заново программировать. (...) Обоими процессами управляет Центр регистра, он понимает, что они дополняют друг друга, чтобы не было разных приложений, когда появится европейское решение, национальный вариант будет интегрирован ее него", – сказал Жематис.