"Для складирования некоторых вакцин нужны особенно низкие температуры - чтобы морозильники поддерживали от минус 20 до минус 70 градусов. У нас на складе все места уже заняты, так что мы на время занимаем места в морозильниках других самоуправлений, в том числе в клинике Сантарос, Каунасской клинике и других, где есть возможность складировать", - сказала в среду LRT советник министра здравоохранения Юстина Алексайте.

"Да, это растущая проблема, мы ее ощущаем и видим", - добавила она.

У ЦЭЗС два морозильника с ультранизкими температурами, в которых можно разместить 350 тыс. доз вакцин.

По словам советника, если возникнет угроза того, что все мощности будут задействованы, придется покупать дополнительные морозильники.

Советник говорит, что корректировать графики поставки вакцин практически невозможно.

Сроки годности первых вакцин должны истечь в августе, и все же есть надежда до того времени их использовать.

По данным Департамента статистики на вторник, в Литве сейчас 749,3 тыс. неиспользованных доз вакцин.