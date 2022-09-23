Советник мэра предлагает провести "референдум" по участку земли российского посольства

Обычно участки земли, на которых находятся здания посольств, принадлежат странам, чье посольство там находится. У советника мэра появилась идея отдать эту землю Литве так же, как намереваются присоединить к России оккупированные территории Украины – с помощью референдума.

"Как видим, забор честно установлен на границе участка, но есть места, где ты, прижавшись к забору, поставив одну ногу, уже оказываешься на территории Мордора. А если в этом месте появляется урна для голосования, или еще что-то для тех посетителей, которые предъявляют паспорт (мы же правовое государство, организуем референдумы по всем правилам), выдают бюллетени для голосования, если таких прижавшихся к забору будет около 50 человек в каждый из 3 дней референдума – то, наверное, уже их число будет больше числа тех крыс, которые еще не сбежали из этого идущего ко дну здания", – предложил идею Жукаускас.



В бюллетене будет только один вопрос - с конкретной даты присоединить посольство РФ в Вильнюсе на ул. Героев Украины, 2, к территории Литвы. Будет два варианта ответа: "да" и "нет".

Конечно, это всего лишь идея, ко, как говорит Жукаускас, "ведь с идеи все и начинается".

Свою запись он закончил предложением провести яичную войну, если кто-то попробует покуситься на территорию Литвы.

"А потом пригрозим, что всех, кто попробует покуситься на суверенитет Литвы, забросаем яйцами (подумалось, что нужна более реальная угроза, чем путинская "будем защищать себя ядерным оружием")", – шутил он.

MadeinVilnius.lt напоминает, что в так называемых Луганской и Донецкой "народных республиках" 23-27 сентября проходят референдумы о присоединении к России. Говорят и о подобном референдуме в Запорожье.