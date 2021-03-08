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Министерство здравоохранения Литвы упоминает, что с середины марта начнется целенаправленная информационная кампания, посвященная вакцине от коронавируса.
Vakcina
Vakcina
© Shutterstock

"В середине марта уже начнется целенаправленная информационная кампания, ориентированная на те группы населения, которые вакцинируют в конкретное время, и рекламная кампания, которая позволит информировать каждого жителя Литвы", – сказала порталу 15min.lt пресс-секретарь министра Арунаса Дулькиса Айсте Шюкшта.

Она сказала, что кампания будет направлена на сомневающихся или тех, кто не может определиться, надо ли им делать прививки от COVID-19. Объявят закупку на услуги распространения информации.

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Президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе призвал центральную власть активнее проводить информационную кампанию для общества.

"Сегодня информационная кампания, не муниципалитетов, а центральной власти, должна быть активнее, должна быть больше ориентирована на людей. Не люди должны искать информацию, информация должна их находить", – сказал глава страны.

Вакцинация от коронавируса в Литве начата с конца декабря 2020 года.

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