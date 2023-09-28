Советница Тихановской: белорусского языка в школах и академической среде становится всё меньше

Татьяна Щитцова – доктор философских наук, профессор Академического департамента социальных наук Европейского гуманитарного университета, координатор Центра исследований интерсубъективности и межличностной коммуникации ЕГУ.
Сфера исследовательских интересов Татьяны Щитцовой охватывает широкий спектр тем и направлений мысли: философская антропология и социальная философия, феноменология интерсубъективности и этика; философские основания психотерапии; философские и этические проблемы биотехнологического развития.
С октября 2021 года Татьяна Щитцова занимает должность советницы Светланы Тихановской по вопросам образования и науки.
– Татьяна, какие основные цели и задачи Вы ставите перед собой в качестве советницы Светланы Тихановской по вопросам образования и науки в сложившейся политической ситуации в Беларуси?
У моей работы есть три основных направления. Первое – это помощь педагогам, ученым и студентам/студенткам, которые подверглись репрессиям или находятся под угрозой репрессий. В этой связи ведутся регулярные переговоры с действующими и потенциальными донорами, поиск средств и разных форм поддержки для названных групп. Я стараюсь также использовать различные площадки для публичного напоминания международной и, в частности, академической общественности о репрессиях в сфере образования и науки в моей стране, об ученых и преподавателях, которые вынуждены были эмигрировать и теперь ищут возможности для продолжения своей профессиональной деятельности.
Второе – это содействие интернационализации независимой беларусской науки и развитию в диаспорах образовательных инициатив, посвященных беларусской культуре.
И третье – это подготовка к реформе образования в Беларуси. Здесь тоже целый ряд задач: фасилитация диалога между различными экспертными сообществами, содействие подготовке необходимых документов, публичное продвижение идеи о необходимости реформы образования в Беларуси (далеко не все беларусы понимают это).
– Какие вызовы Вы видите в области образования и науки в современной Беларуси, какие подходы помогут их преодолеть?
Беларуси необходима системная реформа сферы образования и производства научного знания. Если не касаться вопроса квалификации кадров, в Беларуси есть две ключевые проблемы, которые препятствуют развитию национального образования и науки, это: авторитарное правление и колониальная подчиненность России.
Первое предполагает жесткий контроль институтов образования, унификацию, директивные решения сверху-вниз. У школ и вузов нет никакой автономии. Для преподавателей это означает невозможность полноценной профессиональной самореализации, невозможность продвижения современных методов обучения. Отсутствие институциональной автономии означает также невозможность формирования культуры критического мышления. В этой связи надо подчеркнуть, что правление Лукашенко привело к деградации социогуманитарных наук в нашей стране. В целом, государство выделяет очень мало средств на финансирование научных исследований, в особенности – фундаментальных исследований.
Под колониальной подчиненностью я имею в виду политическое и культурное доминирование России, проводником которого является режим Лукашенко. После распада СССР не произошло полноценной интернационализации беларусской науки и высшего образования. Об этом свидетельствует, в первую очередь, очень маленькое количество англоязычных публикаций беларусских ученых в престижных международных научных журналах и издательствах. По старой советской привычке многие беларусские ученые предпочитают публиковаться на русском языке в российских изданиях. В школах и вузах предметы, касающиеся истории, культуры и обществоведения, подлежат строгому идеологическому контролю. От них требуется производство нарративов, обосновывающих и продвигающих союз России и Беларуси. Белорусского языка в школах и академической среде становится всё меньше.
И, конечно, надо отдельно обозначить проблему репрессий. Многие ученые из-за своих взглядов остались без работы; большое количество вынуждено было уехать из страны. Всё это неизбежно будет иметь негативные последствия для беларусской науки.
Чтобы выйти из системного кризиса, необходимы последовательная демократизация управления институтами образования, академическая автономия, интернационализация. Учебные заведения и научные структуры должны работать в интересах развития общества, а не поддержки конкретного политического режима.
– В чем заключается концепция "деколонизации образования и науки", как она может быть применена к ситуации в Беларуси?
Нет какой-то одной универсальной концепции деколонизации образования и науки. Напомню, что сам термин "деколонизация" стал широко употребляться после Второй мировой войны для характеристики масштабного процесса обретения национальной независимости рядом бывших стран-колоний, прежде всего в Азии и Африке. То есть деколонизация означала тогда обретение политического суверенитета. Украина и Беларусь стали независимыми государствами после распада СССР. Сегодня Украина сражается за свою независимость. А Беларусь, вследствие политики Лукашенко, находится под угрозой утраты суверенитета. Обе страны «де юре» являются суверенными государствами.
В названии нашей конференции термин "деколонизация" сохраняет свой ключевой смысл (освобождение от колониальной зависимости), но применяется именно к сфере образования и науки. Он фиксирует, что ученые из Беларуси и Украины считают, что в их странах производство знания в той или иной степени остается под влиянием советских и/или российских идеологических (имперских) нарративов и подходов, и что эту зависимость можно определить как колониальную. Отсюда возникает программная установка на деколонизацию. Такое понимание деколонизации отчасти созвучно понятию деколониальности (decoloniality), которое относительно недавно было введено группой неевропейских мыслителей (самым известным сегодня является аргентинец Вальтер Миньоло) и нацелено против колониальности как «темной стороны» модерной (западноевропейской) парадигмы производства знания.
В связи со сказанным возникает много вопросов. В какой мере советское прошлое Беларуси можно рассматривать как колониальное прошлое? Если деколонизация осуществляется в интересах развития национального образования и науки, на какое понятие «национального» (нации, национальной идентичности) мы должны опираться? Каким образом наша программная установка на деколонизацию как освобождение от культурного доминирования России может учесть наработки представителей концепции деколониальности?
Так что можно резюмировать, что разработка концепции деколонизации образования и науки в Беларуси – это актуальнейшая задача, которую нам еще предстоит решить. Хочу отметить, что речь идет не о том, чтобы применить некую абстрактную концепцию к Беларуси, а о том, чтобы разработать такую концепцию, исходя из нашей ситуации и особенностей нашей страны.
– Каковы основные цели и ценности конференции "Деколонизация образования и науки в Беларуси и Украине: теоретические вызовы и практические задачи"?
Необходимо теоретически обосновать использование понятия деколонизации в отношении Беларуси и Украины исходя из актуальной политической ситуации в нашем регионе, а также общеевропейского и глобального контекстов. Другой важной целью является определение ключевых принципов и приоритетов в деколонизации образования и науки, обмен имеющимся опытом в этой связи. Здесь надо подчеркнуть, конечно, что ни одна конференция сама по себе не в состоянии справиться с такими масштабными задачами. В этом отношении организаторы надеются, что данная конференция станет началом более долгосрочного сотрудничества. Планируется, что одним из её практических итогов станет создание нетворкинга для развития дискурса деколонизации в сфере образования и науки в наших странах, а также для продвижения деколонизации в беларусских и украинских исследованиях в региональных и глобальных контекстах.
Самой главной ценностью этой конференции является то, что она объединяет тематически Беларусь и Украину и проводится совместно беларусскими и украинскими учеными. Я очень признательна коллегам из Украины – Олегу Турию, проректору по внешним связям Украинского католического университета (Львов), и Валерии Кораблевой, руководительнице исследовательского центра Украина в меняющейся Европе (The Ukraine in a Changing Europe Research Centre) в Карловом университете (Прага), – за то, что они поддержали идею проведения такой конференции. Нас связывает понимание того, что сегодня совместное обсуждение политики деколонизации чрезвычайно важно и для успешной реализации задачи деколонизации в наших национальных контекстах, и для изменения восприятия восточноевропейского региона в международной академической среде.
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