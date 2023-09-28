Советница Тихановской: белорусского языка в школах и академической среде становится всё меньше

Так что можно резюмировать, что разработка концепции деколонизации образования и науки в Беларуси – это актуальнейшая задача, которую нам еще предстоит решить. Хочу отметить, что речь идет не о том, чтобы применить некую абстрактную концепцию к Беларуси, а о том, чтобы разработать такую концепцию, исходя из нашей ситуации и особенностей нашей страны.

Необходимо теоретически обосновать использование понятия деколонизации в отношении Беларуси и Украины исходя из актуальной политической ситуации в нашем регионе, а также общеевропейского и глобального контекстов. Другой важной целью является определение ключевых принципов и приоритетов в деколонизации образования и науки, обмен имеющимся опытом в этой связи. Здесь надо подчеркнуть, конечно, что ни одна конференция сама по себе не в состоянии справиться с такими масштабными задачами. В этом отношении организаторы надеются, что данная конференция станет началом более долгосрочного сотрудничества. Планируется, что одним из её практических итогов станет создание нетворкинга для развития дискурса деколонизации в сфере образования и науки в наших странах, а также для продвижения деколонизации в беларусских и украинских исследованиях в региональных и глобальных контекстах.